Производство холодильников «Саратов» закроют из-за высокой конкуренции

В министерстве отметили, что СЭПО-ЗЭМ является частным предприятием и решение о прекращении производства какого-либо продукта принимается собственниками и акционерами. «Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации», – добавили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области. Уведомления о планируемом высвобождении персонала руководство СЭПО пока не подавало, сообщили местные власти. Если это произойдет, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет отведено три месяца.