Bloomberg: Пользователи iPhone смогут сменить браузер и почту по умолчанию
Apple может добавить в системы iOS и iPadOS возможность выбора стандартных приложений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Это позволит владельцам iPhone и iPad выбирать, в каком браузере открывать ссылки и какой почтовый клиент должен использоваться по умолчанию. Сейчас пользователи могут устанавливать сторонние приложения из магазина App Store, однако при нажатии ссылок запускаются только приложения от Apple — Safari и «Почта».
Компания также оценивает возможность открытия умной колонки HomePod, официально недоступной в России, для сторонних музыкальных сервисов. Сейчас колонка от Apple поддерживает только один стриминговый сервис — Apple Music. Изменение политики позволит владельцам HomePod слушать музыку напрямую с сервисов Spotify и Pandora. Bloomberg утверждает, что возможность включать музыку не с сервисов Apple может получить и голосовой помощник Siri.
Магазин приложений App Store появился на iPhone в 2008 г. Первоначально Apple не позволяла размещать в App Store любые приложения, дублирующие функциональность стандартных, однако впоследствии политика стала более либеральной. К 2010 г. в магазине появилось несколько альтернативных браузеров, включая Opera Mini, сообщала The New York Times. В 2018 г. Apple добавила в iOS функцию «Экранное время», позволяющую контролировать использование телефона, после чего заблокировала по меньшей мере 11 сторонних приложений с аналогичной функциональностью. Решение Apple стало поводом для антимонопольных расследований в США, Европе и России. Федеральная антимонопольная служба в 2019 г. возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского».