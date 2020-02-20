Bloomberg: Пользователи iPhone смогут сменить браузер и почту по умолчанию

Магазин приложений App Store появился на iPhone в 2008 г. Первоначально Apple не позволяла размещать в App Store любые приложения, дублирующие функциональность стандартных, однако впоследствии политика стала более либеральной. К 2010 г. в магазине появилось несколько альтернативных браузеров, включая Opera Mini, сообщала The New York Times. В 2018 г. Apple добавила в iOS функцию «Экранное время», позволяющую контролировать использование телефона, после чего заблокировала по меньшей мере 11 сторонних приложений с аналогичной функциональностью. Решение Apple стало поводом для антимонопольных расследований в США, Европе и России. Федеральная антимонопольная служба в 2019 г. возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского».