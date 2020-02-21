Бизнес увидел дискриминацию российских компаний в законопроекте о big data
Законопроект о big data («больших данных»), разработанный Минкомсвязью, создает неравные правовые условия для российских и иностранных компаний, что может увеличить технологическое отставание России на мировых цифровых рынках, говорится в отзыве Ассоциации больших данных, в которую входят Сбербанк, Mail.Ru Group, Тинькофф Банк, «Ростелеком», Мегафон и другие, пишет РБК. По мнению участников рынка, зарубежные компании смогут игнорировать «обременительные требования российского законодательства» и продолжат разрабатывать на основе больших объемов пользовательских данных инновационные цифровые продукты, опережая российских конкурентвов.
Ассоциация больших данных считает, что предложенный Минкомсвязью законопроект усложняет доступ к обезличенным данным, и противоречит задачам утвержденной президентом Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года. Представители бизнеса также опасаются избыточного регулирования отрасли аналитики big data, так как предложенные министерством поправки придется уточнять подзаконными актами. Этот фактор может стать сдерживающим для развития рынка данных, говорится в письме.
Введение понятия «большие данные», предложенное министерством, в ассоциации считают нецелесообразным, так как категории обрабатываемой информации постоянно меняются, и этому термину невозможно дать однозначное юридическое определение. Участники рынка предлагают возобновить работу над законопроектом об обезличенных данных, опубликованным в сентябре 2019 г., но до сих пор не внесенным в Госдуму.
Минкомсвязи предлагает поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», по которым правительство определит принципы обработки больших данных, порядох их хранения, а также права и обязанности операторов, а Роскомнадзор создаст реестр операторов big data и будет контролировать их обработку и оборот. Документ был опубликован на портале Regulation.gov.ru 14 февраля.