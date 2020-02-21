Бизнес увидел дискриминацию российских компаний в законопроекте о big data

Введение понятия «большие данные», предложенное министерством, в ассоциации считают нецелесообразным, так как категории обрабатываемой информации постоянно меняются, и этому термину невозможно дать однозначное юридическое определение. Участники рынка предлагают возобновить работу над законопроектом об обезличенных данных, опубликованным в сентябре 2019 г., но до сих пор не внесенным в Госдуму.