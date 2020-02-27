Microsoft скорректировала прогноз выручки из-за коронавируса
Microsoft рассчитывала в течение квартала, который завершится в конце марта, получить выручку от продажи программного обеспечения в диапазоне от $10,75 млрд до $11,15 млрд. Но из-за вспышки коронавируса цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось, пояснила компания. Поэтому достичь этих показателей, скорее всего, не удастся.
После этого заявления акции Microsoft подешевели на 1,2% до $168,12.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 44 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 82 100 человек, более 2740 скончались. В России были выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба – у граждан Китая, они уже выписаны из больницы. Кроме того, трое россиян заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. 22 февраля они были эвакуированы и помещены на карантин в Казани.