В российских беспилотных машинах могут появиться черные ящики

Под действие законопроекта попадут только машины с высокой степенью автоматизации, в документе им присваивается 4-й и 5-й уровни по степени автономности. Автомобили 4-го уровня могут двигаться без участия водителя, если позволяют условия, оценивать их такие машины должны сами. В экстренном случае беспилотники 4-го уровня останавливаются и передают управление человеку. Машины 5-го уровня могут работать полностью без участия водителя.