В российских беспилотных машинах могут появиться черные ящики
В Госдуму внесен законопроект об инновационных транспортных средствах. Он обязывает оснащать беспилотные транспортные средства устройствами для «непрерывной некорректируемой регистрации основных его параметров». Такие устройства должны будут собирать и хранить всю возможную информацию об окружающей обстановке, входящих командах от водителя или удаленного оператора. Блок регистрации также сможет блокировать хранящиеся данные при аварии.
Кроме устройства для некорректируемой регистрации проект документа обязывает устанавливать на беспилотники особые аппаратно-программные комплексы. Их цель – защитить машину от несанкционированного доступа или неправомерного воздействия.
Под действие законопроекта попадут только машины с высокой степенью автоматизации, в документе им присваивается 4-й и 5-й уровни по степени автономности. Автомобили 4-го уровня могут двигаться без участия водителя, если позволяют условия, оценивать их такие машины должны сами. В экстренном случае беспилотники 4-го уровня останавливаются и передают управление человеку. Машины 5-го уровня могут работать полностью без участия водителя.
Ранее правительство расширило зону тестирования беспилотников. С 1 марта 2020 г. до 1 марта 2022 г. такие транспортные средства можно будет тестировать во Владимирской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской областях, а также в Чувашии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге.