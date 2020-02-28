Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Предполагалось, что после сделки состояние каждого предпринимателя, которые Forbes оценил в $700 млн в 2019 г., составит $1,2 млрд. Но по условиям соглашения с Insight Partners оказалось, что 10% пакета акций Тимашева и Баронова в Veeam перешло в опционный пул для ключевых сотрудников и за эту долю предприниматели денег не получили, сообщили изданию источники, знакомые с основателями стартапа. С учетом новой информации Forbes оценивает доход Тимашева и Баронова от продажи Veeam Software в $900 млн, причем с этой суммы предпринимателям предстоит заплатить налоги. У проживающего в США Тимашева после уплаты налогов останется $630 млн, и с учетом других активов его состояние оценивается в $680 млн, а налоговый резидент Швейцарии Баронов получит от сделки $720 млн, что увеличит его состояние до $770, пишет Forbes.