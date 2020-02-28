«Мираторг» и «Иннопрактика» планируют совместные генетические исследования
Агропромышленный холдинг «Мираторг» и фонд «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова, подписали соглашение о сотрудничестве в области инновационных генетических технологий. Их будут применять для селекции сельскохозяйственных животных, говорится в сообщении холдинга.
Соглашение подразумевает совместные исследования в области геномной селекции. Стороны планируют создать биочипы для определения экономической и производственной ценности животных, а также заняться разработкой «специального программного обеспечения». «Иннопрактика» привлечет экспертов для исследований, а «Мираторг» предоставит площадки для их проверки и тестирования, отмечается в сообщении. Основной базой для совместной работы станет инновационный Центр геномной селекции АПХ «Мираторг».
«Мираторг» – крупнейший в России производитель свинины и говядины. Гендиректором фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (работает под брендом «Иннопрактика», учредитель – МГУ) является Катерина Тихонова, которую Reuters и Bloomberg называли младшей дочерью президента Владимира Путина.