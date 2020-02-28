«Мираторг» и «Иннопрактика» планируют совместные генетические исследования

Соглашение подразумевает совместные исследования в области геномной селекции. Стороны планируют создать биочипы для определения экономической и производственной ценности животных, а также заняться разработкой «специального программного обеспечения». «Иннопрактика» привлечет экспертов для исследований, а «Мираторг» предоставит площадки для их проверки и тестирования, отмечается в сообщении. Основной базой для совместной работы станет инновационный Центр геномной селекции АПХ «Мираторг».