МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE

Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Эксперимент проводился в Уфе на базовой станции разработки Ericsson с использованием технологии Instant Ericsson Spectrum Sharing. Она позволила переключить параметры сети с 4G LTE на 5G в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц. Тесты также подтвердили эффективность применения технологии при одновременной работе 4G LTE и 5G NR в одной полосе, уточнил представитель МТС.