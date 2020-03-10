МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Эксперимент проводился в Уфе на базовой станции разработки Ericsson с использованием технологии Instant Ericsson Spectrum Sharing. Она позволила переключить параметры сети с 4G LTE на 5G в диапазонах 1800 МГц и 2100 МГц. Тесты также подтвердили эффективность применения технологии при одновременной работе 4G LTE и 5G NR в одной полосе, уточнил представитель МТС.
Такая технология, в случае коммерческой эксплуатации, позволила бы оператору использовать уже выделенные ему частоты под LTE-сеть для развертывания сети пятого поколения, то есть сделать частоты технологически нейтральными.
Разрешение на использование диапазонов, в которых сейчас работает связь второго, третьего и четвертого поколений (2G, 3G, LTE), должна дать на своем ближайшем заседании Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 17 марта. «Ведомости» писали, что после прошедшего в начале марта согласительного совещания вопрос о возможной нейтральности частот был снят с повестки и обсуждаться не будет.