В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными COVID-19
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Система будет работать на основе данных мобильных операторов и геолокации телефона. Контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией будут приходить смс-сообщение с предупреждением о необходимости самоизолироваться и предоставить свои личные данные в оперативные штабы по борьбе с заболеванием.
Ранее Мишустин заявил, что намерен ужесточить административную ответственность за нарушение условий карантина. Сейчас максимальные штрафы за нарушение карантина варьируются от 500 до 1000 руб. В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.