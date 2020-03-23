Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными COVID-19

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи до 27 марта создать систему отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Система будет работать на основе данных мобильных операторов и геолокации телефона. Контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией будут приходить смс-сообщение с предупреждением о необходимости самоизолироваться и предоставить свои личные данные в оперативные штабы по борьбе с заболеванием.

Ранее Мишустин заявил, что намерен ужесточить административную ответственность за нарушение условий карантина. Сейчас максимальные штрафы за нарушение карантина варьируются от 500 до 1000 руб. В России, по данным оперативного штаба на 23 марта, зафиксировано 438 заболевших коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 52 747 человек.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте