В России создадут систему отслеживания контактировавших с зараженными COVID-19

Система будет работать на основе данных мобильных операторов и геолокации телефона. Контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией будут приходить смс-сообщение с предупреждением о необходимости самоизолироваться и предоставить свои личные данные в оперативные штабы по борьбе с заболеванием.