Абоненты МТС смогут отвечать на звонки при отрицательном балансе
МТС обеспечит прием входящих вызовов при отрицательном балансе для физических абонентов. По словам представителя оператора, услуга будет введена на неопределенный период до полной отмены карантина и стабилизации ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.
Принимать входящие звонки от любых операторов в финансовой блокировке можно по всей России, уточнил представитель МТС: сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется.
Накануне на сайте мэра Москвы было опубликовано требование к операторам связи не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.
Также МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе до 30 апреля. C 23 марта «Вымпелком» позволил клиентам пользоваться домашним интернетом и ТВ даже при нулевом балансе счета, сообщал ранее оператор. «Ростелеком» сделал звонки со стационарных телефонов на свои мобильные номера, а также номера Теле2 бесплатными по всей России, открыл бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту, а также готов предоставить абонентам отсрочку платежа.