Абоненты МТС смогут отвечать на звонки при отрицательном балансе

Также МТС будет предоставлять доступ к ТВ и домашнему интернету в России при нулевом балансе до 30 апреля. C 23 марта «Вымпелком» позволил клиентам пользоваться домашним интернетом и ТВ даже при нулевом балансе счета, сообщал ранее оператор. ​«Ростелеком» сделал звонки со стационарных телефонов на свои мобильные номера, а также номера Теле2 бесплатными по всей России, открыл бесплатный доступ к развлекательному и образовательному контенту, а также готов предоставить абонентам отсрочку платежа.