Власти Москвы разработали приложение для контроля за больными коронавирусом

О подробностях системы контроля самоизоляции в Москве ранее писал «Коммерсантъ». Из презентации системы следует, что всех находящихся на карантине москвичей могут разделить на несколько групп. Передвигаться по Москве без ограничений могут разрешить только обладателям «заданных групп удостоверений», в которые входят силовые ведомства, мэрия, обе палаты парламента и правительство. Остальные смогут без ограничений перемещаться только из дома в офис. Для других случаев нужно будет подавать заявку на получение одноразового QR-кода.