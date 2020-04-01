Власти Москвы разработали приложение для контроля за больными коронавирусом
Мэрия Москвы разработала мобильное приложение, позволяющее следить за передвижением больных коронавирусом нового типа, обязанных находиться дома, сообщил руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко в эфире радио «Эхо Москвы». Полноценная версия приложения будет доступна со 2 апреля.
Зараженных коронавирусом, у кого нет смартфонов, власти обещают ими обеспечить на время лечения. По словам Лысенко, никакие персональные данные пользователей приложения третьим лицам передаваться не будут.
Для контроля за соблюдением самоизоляции мэрия Москвы готова применять QR-коды. Чтобы получить такой код, нужно зарегистрироваться на портале мэрии, уточнил Лысенко. Система заработает после выхода соответствующего акта правительства Москвы.
О подробностях системы контроля самоизоляции в Москве ранее писал «Коммерсантъ». Из презентации системы следует, что всех находящихся на карантине москвичей могут разделить на несколько групп. Передвигаться по Москве без ограничений могут разрешить только обладателям «заданных групп удостоверений», в которые входят силовые ведомства, мэрия, обе палаты парламента и правительство. Остальные смогут без ограничений перемещаться только из дома в офис. Для других случаев нужно будет подавать заявку на получение одноразового QR-кода.