Россия отложила запуск двух спутников из-за брака ракет «Протон-М»

В марте проблемы были обнаружены у двух «Протонов». Один из них должен был отправить на орбиту спутники, а другой — запустить космический аппарат российско-европейской межпланетной миссии «ЭкзоМарс». 12 марта «Роскосмос» и Европейское космическое агентство отложили запуск миссии до 2022 г. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что распространение коронавируса «практически остановило возможность рабочих поездок». 10 апреля президент Владимир Путин на совещании с представителями космической отрасли призвал воздержаться от соблазна «свалить на коронавирусную инфекцию» недоработки и нерешенные вопросы.