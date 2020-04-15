Россия отложила запуск двух спутников из-за брака ракет «Протон-М»
Запуск спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложен на неопределенный срок из-за дефекта комплектующих ракет «Протон-М», сообщает разработчик спутников — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва». Это второй в 2020 г. брак ракет «Протон-М», который привел к срыву сроков запуска этих спутников.
Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны были выйти на орбиту в конце марта 2020 г. В марте специалисты обнаружили несоответствие комплектующих «Протона» необходимым параметрам и перенесли запуск на конец мая, сообщал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алексей Варочко. Источник, близкий к руководству ГКНПЦ, уточнял, что причиной стали проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов «Протона».
В марте проблемы были обнаружены у двух «Протонов». Один из них должен был отправить на орбиту спутники, а другой — запустить космический аппарат российско-европейской межпланетной миссии «ЭкзоМарс». 12 марта «Роскосмос» и Европейское космическое агентство отложили запуск миссии до 2022 г. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что распространение коронавируса «практически остановило возможность рабочих поездок». 10 апреля президент Владимир Путин на совещании с представителями космической отрасли призвал воздержаться от соблазна «свалить на коронавирусную инфекцию» недоработки и нерешенные вопросы.