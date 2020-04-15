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Россия отложила запуск двух спутников из-за брака ракет «Протон-М»

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Запуск спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложен на неопределенный срок из-за дефекта комплектующих ракет «Протон-М», сообщает разработчик спутников — АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва». Это второй в 2020 г. брак ракет «Протон-М», который привел к срыву сроков запуска этих спутников.

Спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103» должны были выйти на орбиту в конце марта 2020 г. В марте специалисты обнаружили несоответствие комплектующих «Протона» необходимым параметрам и перенесли запуск на конец мая, сообщал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алексей Варочко. Источник, близкий к руководству ГКНПЦ, уточнял, что причиной стали проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов «Протона».

В марте проблемы были обнаружены у двух «Протонов». Один из них должен был отправить на орбиту спутники, а другой — запустить космический аппарат российско-европейской межпланетной миссии «ЭкзоМарс». 12 марта «Роскосмос» и Европейское космическое агентство отложили запуск миссии до 2022 г. Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отмечал, что распространение коронавируса «практически остановило возможность рабочих поездок». 10 апреля президент Владимир Путин на совещании с представителями космической отрасли призвал воздержаться от соблазна «свалить на коронавирусную инфекцию» недоработки и нерешенные вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных