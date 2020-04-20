«Мегафон» открыл бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций
Оператор связи «Мегафон» предоставил бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций и вебинаров. Об этом рассказал представитель оператора.
Также оператор обновил сервисы для создания виртуальных рабочих мест VDI, который чаще используется крупными банковскими, производственными и торговыми компаниями, и сервис RDS, который подходит для малого и среднего бизнеса.
Теперь оба сервиса развернуты на базе платформы «МегаФон Облако», это поможет бизнесу быстро запустить удаленные рабочие места для своих сотрудников.
Сам «Мегафон» с помощью своих сервисов уже перевел на удаленную работу более 20 000 своих сотрудников, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса оператора Наталья Талдыкина.
Ранее о запуске аналогичного сервиса заявлял оператор «Вымпелком». Компания создала пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS), который также включает ПО для виртуальных рабочих мест.