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«Мегафон» открыл бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций

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Оператор связи «Мегафон» предоставил бесплатный доступ к сервисам для онлайн‑конференций и вебинаров. Об этом рассказал представитель оператора. 

Также оператор обновил сервисы для создания виртуальных рабочих мест VDI, который чаще используется крупными банковскими, производственными и торговыми компаниями, и сервис RDS, который подходит для малого и среднего бизнеса​.

Теперь оба сервиса развернуты на базе платформы «МегаФон Облако», это поможет бизнесу быстро запустить удаленные рабочие места для своих сотрудников.​

Сам «Мегафон» с помощью своих сервисов уже перевел на удаленную работу более 20 000 своих сотрудников, рассказала директор по развитию корпоративного бизнеса оператора Наталья Талдыкина​.

Ранее о запуске аналогичного сервиса заявлял оператор «Вымпелком». Компания создала пакет решений BeeFREE для организации удаленной работы по концепции WorkPlace-as-a-Service (WaaS), который также включает ПО для виртуальных рабочих мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных