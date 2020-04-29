Операторы связи занялись дистанционным измерением температуры тела
Российские операторы связи начали предлагать услуги по выявлению людей с высокой температурой. Услуги по дистанционному измерению температуры с возможностью распознавания лиц оказывают «Ростелеком», «ЭР-телеком», «Мегафон», сообщает «Коммерсантъ».
Предлагаемое «Ростелекомом» решение позволяет измерять температуру одновременно у 30 людей в кадре на расстоянии до восьми метров. «Ростелеком» уже установил 160 таких систем заказчикам из различных отраслей, сообщили «Коммерсанту» в компании. Решение основано на облачной платформе «Ростелекома» и технологиях, которые оператор применял для видеонаблюдения на выборах в 2012 г.
«ЭР-телеком» поставил совместное с компанией «Фарпост» решение на шесть крупных промпредприятий. Оно позволяет измерять температур у 40 человек. «Мегафон» поставляет тепловизоры с видеоаналитикой своим корпоративным клиентам, а для вокзалов и стадионов они могут совмещаться с металлодетектором.
Стоимость одного комплекта такого оборудования может составлять около $10 000, оценил заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Виталий Шуб. Системы могут быть востребованы в местах массового скопления людей, считает он. В целом рынок подобных решений в России может оцениваться в сотни миллионов долларов, полагает эксперт. По мнению вице-президента «Ростелекома» Валерия Ермакова, тепловизионные системы останутся востребованными и после пандемии коронавируса, позволяя организациям защитить сотрудников от всплесков вирусных заболеваний.