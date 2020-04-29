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Операторы связи занялись дистанционным измерением температуры тела

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Российские операторы связи начали предлагать услуги по выявлению людей с высокой температурой. Услуги по дистанционному измерению температуры с возможностью распознавания лиц оказывают «Ростелеком», «ЭР-телеком», «Мегафон», сообщает «Коммерсантъ».

Предлагаемое «Ростелекомом» решение позволяет измерять температуру одновременно у 30 людей в кадре на расстоянии до восьми метров. «Ростелеком» уже установил 160 таких систем заказчикам из различных отраслей, сообщили «Коммерсанту» в компании. Решение основано на облачной платформе «Ростелекома» и технологиях, которые оператор применял для видеонаблюдения на выборах в 2012 г.

«ЭР-телеком» поставил совместное с компанией «Фарпост» решение на шесть крупных промпредприятий. Оно позволяет измерять температур у 40 человек. «Мегафон» поставляет тепловизоры с видеоаналитикой своим корпоративным клиентам, а для вокзалов и стадионов они могут совмещаться с металлодетектором.

Стоимость одного комплекта такого оборудования может составлять около $10 000, оценил заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Виталий Шуб. Системы могут быть востребованы в местах массового скопления людей, считает он. В целом рынок подобных решений в России может оцениваться в сотни миллионов долларов, полагает эксперт. По мнению вице-президента «Ростелекома» Валерия Ермакова, тепловизионные системы останутся востребованными и после пандемии коронавируса, позволяя организациям защитить сотрудников от всплесков вирусных заболеваний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных