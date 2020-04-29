Операторы связи занялись дистанционным измерением температуры тела

Стоимость одного комплекта такого оборудования может составлять около $10 000, оценил заместитель руководителя центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» Виталий Шуб. Системы могут быть востребованы в местах массового скопления людей, считает он. В целом рынок подобных решений в России может оцениваться в сотни миллионов долларов, полагает эксперт. По мнению вице-президента «Ростелекома» Валерия Ермакова, тепловизионные системы останутся востребованными и после пандемии коронавируса, позволяя организациям защитить сотрудников от всплесков вирусных заболеваний.