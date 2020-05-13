Фонд сооснователя Mail.Ru инвестировал в создателя персонажей «Игры престолов»
Компания Ziva Dynamics, создатель самого современного программного обеспечения для симуляции персонажей фильмов и компьютерных игр, объявила о завершении начального раунда привлечения инвестиций в размере $7 млн. Среди инвесторов оказался фонд сооснователя Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Grishin Robotics. Сумма его вложений не называется.
В числе других инвесторов компания, по технологиям которой создавались персонажи «Игры престолов», «Капитана Марвела» и «Мег», назвала Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons. На конец 2020 г. компания запланировала к выпуску открытую архитектуру Ziva и платформ реального времени. Эти программные продукты позволят персонажам в реальном времени бороться со своими соперниками по фильму или компьютерной игре. «С нашими новыми партнерами и финансированием, мы сможем удвоить наши расходы на НИОКР, ускорить производство и играть определяющую роль в самых передовых экспериментах с графикой», — сказали сооснователи Ziva Джеймс Джейкобс и Джерней Бабрик.
По их оценке, к 2025 г. индустрия видеоигр достигнет $300 млрд продаж. При этом самым быстрорастущим сегментом этой индустрии стали консольные игры, которые в 2019 г. дали возможность заработать более $47,9 млрд. «Джеймс и Джерней оказывают большое влияние на киноиндустрию с помощью своих передовых технологий 3D-персонажей», — сказал Дмитрий Гришин, партнер-основатель Grishin Robotics. По его словам, фонд твердо «верит в конвергенцию кино, анимации и онлайн-игрового контента» и рад сотрудничеству «в создании стандартного программного обеспечения для создания персонажей для быстро растущей цифровой развлекательной вселенной».
Grishin Robotics – венчурный фонд cо штаб-квартирой в Кремниевой долине, основан в 2012 г. Ziva Dynamics — одна из ведущих мировых компаний по программному обеспечению виртуальных персонажей. Она предлагает новаторские решения для создания высококачественных виртуальных людей и существ, а также разработки реалистичных цифровых впечатлений, которые используются более ста кино-, видео- и геймерскими студиями по всему миру. Основана в 2015 г.