Фонд сооснователя Mail.Ru инвестировал в создателя персонажей «Игры престолов»

В числе других инвесторов компания, по технологиям которой создавались персонажи «Игры престолов», «Капитана Марвела» и «Мег», назвала Toyota AI Ventures и Millennium Technology Value Partners New Horizons. На конец 2020 г. компания запланировала к выпуску открытую архитектуру Ziva и платформ реального времени. Эти программные продукты позволят персонажам в реальном времени бороться со своими соперниками по фильму или компьютерной игре. «С нашими новыми партнерами и финансированием, мы сможем удвоить наши расходы на НИОКР, ускорить производство и играть определяющую роль в самых передовых экспериментах с графикой», — сказали сооснователи Ziva Джеймс Джейкобс и Джерней Бабрик.