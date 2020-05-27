Павел Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на благотворительный проект Егора Жукова
«Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами», — написал Жуков.
Проект »Взаимопомощь» помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Волонтеры привозят бесплатные продуктовые наборы тем, кто попросил о помощи через телеграм-бот @mutualhelp_bot. В частности, бесплатную еду могут получить пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. По словам организаторов проекта, к 27 мая продуктовые наборы получили около 3000 человек.
Жукова задержали летом 2019 г. после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале декабря прошлого года суд приговорил студента к трем годам условно. Суд также запретил Жукову в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».