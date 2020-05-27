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Павел Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на благотворительный проект Егора Жукова

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров пожертвовал 10 биткоинов (около 6,5 млн руб.) благотворительному проекту «Взаимопомощь», созданному бывшим фигурантом «московского дела», студентом Егором Жуковым. Об этом говорится в Instagram активиста. Первым внимание на это обратило издание TJ.

«Еще несколько тысяч человек, оказавшихся в трудном положении из-за пандемии, теперь получат бесплатные наборы с продуктами», — написал Жуков. 

Проект »Взаимопомощь» помогает людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-за эпидемии коронавируса. Волонтеры привозят бесплатные продуктовые наборы тем, кто попросил о помощи через телеграм-бот @mutualhelp_bot. В частности, бесплатную еду могут получить пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. По словам организаторов проекта, к 27 мая продуктовые наборы получили около 3000 человек.

Жукова задержали летом 2019 г. после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале декабря прошлого года суд приговорил студента к трем годам условно. Суд также запретил Жукову в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных