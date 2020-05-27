Павел Дуров пожертвовал 6,5 млн рублей на благотворительный проект Егора Жукова

Жукова задержали летом 2019 г. после несогласованной акции у мэрии Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Сначала он был фигурантом дела о массовых беспорядках, позже ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. В начале декабря прошлого года суд приговорил студента к трем годам условно. Суд также запретил Жукову в течение двух лет «администрировать интернет-ресурсы».