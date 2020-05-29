Данные о телекоммуникациях Сил самообороны Японии могли похитить хакеры

В четверг, 28 мая NTT Communications заявила, что из-за взлома ее сетей могла быть похищена информация о 621 компании-клиенте. Компания отказалась назвать их публично, сославшись на необходимость сохранить конфиденциальность. По словам собеседника агентства, NTT закрыла связь с внешним миром после обнаружения аномальных действий против ее серверов 7 мая. К 13 мая компания в ходе расследования выяснила, что атаки и многочисленные доступы к информации минобороны произошли с 4 по 5 мая. Она сообщила об этом министерству, заявив, что секретная информация не пострадала от атак.