Данные о телекоммуникациях Сил самообороны Японии могли похитить хакеры
Данные министерства обороны Японии могли попасть к хакерам после атаки кибер-взломщиков на сингапурский сервер компании Nippon Telegraph and Telecom Communications (NTT). Утечка информации, связанной с коммуникационными сетями Сил самообороны Японии, может угрожать этим сетям, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на собственный источник,
Результатом утечки данных могут стать угрозы работе основной информационной систем Сил самообороны, рассказал собеседник агентства. Расследование последствий хакерской атаки, по его словам, ведет Минобороны Японии в сотрудничестве с компанией, аффилированной с NTT. В результате несанкционированного доступа хакеры могли похитить информацию о коммуникационном оборудовании и планировке объекта морских Сил самообороны в Йокосуке и о линиях связи в 10 местах дислокации сил. По данным источника агентства, хакеры получили доступ к более чем 100 файлам.
В четверг, 28 мая NTT Communications заявила, что из-за взлома ее сетей могла быть похищена информация о 621 компании-клиенте. Компания отказалась назвать их публично, сославшись на необходимость сохранить конфиденциальность. По словам собеседника агентства, NTT закрыла связь с внешним миром после обнаружения аномальных действий против ее серверов 7 мая. К 13 мая компания в ходе расследования выяснила, что атаки и многочисленные доступы к информации минобороны произошли с 4 по 5 мая. Она сообщила об этом министерству, заявив, что секретная информация не пострадала от атак.
Этот случай является последним в серии кибератак на японские компании, работающие на минобороны — Mitsubishi Electric, NEC и Kobe Steeel. В январе 2020 г. в результате атаки на 120 компьютеров и 40 серверов в сети Mitsubishi Electric хакеры возможно, похитили данные об ультрасовременной высокоскоростной ракете.