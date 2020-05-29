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«Яндекс» разрешил сотрудникам все лето «жить в деревне»

Ведомости

«Яндекс» стал еще одной компанией, которая из-за пандемии коронавируса решила оставить сотрудников на удаленной работе еще на несколько месяцев, рассказали «Ведомостям» два источника в интернет-холдинге.

О том, что «Яндекс» не планирует до конца лета массово возвращать сотрудников в офис, в пятницу на общем собрании компании объявила ее гендиректор в России Елена Бунина. Сотрудники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», передают слова Буниной собеседники «Ведомостей».

Для тех, кто не может работать дома и особенно страдает в самоизоляции, «Яндекс» оборудует в офисе несколько десятков безопасных мест для работы, уточнила Бунина.

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Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» эту информацию.

Прежде о планах оставить сотрудников на все лето на удаленной работе объявили другие российские технологические компании — Mail.ru Group, «Авито» и Qiwi. Представитель Qiwi объяснил решение не только заботой о здоровье сотрудников, но и тем, что компания не может одновременно обеспечить удобную работу в офисе и соблюсти требования Роспотребнадзора по защите от вируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных