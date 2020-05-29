«Яндекс» разрешил сотрудникам все лето «жить в деревне»

Прежде о планах оставить сотрудников на все лето на удаленной работе объявили другие российские технологические компании — Mail.ru Group, «Авито» и Qiwi. Представитель Qiwi объяснил решение не только заботой о здоровье сотрудников, но и тем, что компания не может одновременно обеспечить удобную работу в офисе и соблюсти требования Роспотребнадзора по защите от вируса.