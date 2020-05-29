«Яндекс» разрешил сотрудникам все лето «жить в деревне»
«Яндекс» стал еще одной компанией, которая из-за пандемии коронавируса решила оставить сотрудников на удаленной работе еще на несколько месяцев, рассказали «Ведомостям» два источника в интернет-холдинге.
О том, что «Яндекс» не планирует до конца лета массово возвращать сотрудников в офис, в пятницу на общем собрании компании объявила ее гендиректор в России Елена Бунина. Сотрудники могут до сентября хоть «снимать домик в деревне, главное — чтобы там был хороший интернет», передают слова Буниной собеседники «Ведомостей».
Для тех, кто не может работать дома и особенно страдает в самоизоляции, «Яндекс» оборудует в офисе несколько десятков безопасных мест для работы, уточнила Бунина.
Представитель «Яндекса» подтвердил «Ведомостям» эту информацию.
Прежде о планах оставить сотрудников на все лето на удаленной работе объявили другие российские технологические компании — Mail.ru Group, «Авито» и Qiwi. Представитель Qiwi объяснил решение не только заботой о здоровье сотрудников, но и тем, что компания не может одновременно обеспечить удобную работу в офисе и соблюсти требования Роспотребнадзора по защите от вируса.