Twitter удалил более 1000 российских аккаунтов за нападки на оппозицию
Социальная сеть Twitter заблокировала 1152 российских аккаунта, продвигавших партию «Единая Россия» и атаковавших политических диссидентов, говорится в сообщении компании. Заблокированные аккаунты были связаны с сайтом «Актуальная политика», который, по данным Twitter, занимается политической пропагандой в России.
Основанием для блокировки аккаунтов стало нарушение правил соцсети, а именно кросспостинг и «усиление контента в неоригинальной и скоординированной манере ради политических целей», отмечается в сообщении.
Twitter также заблокировал 23 750 аккаунтов, связанных с Китаем, и 7340 страниц, связанных с Турцией. В компании заявили, что 32 242 аккаунта из трех стран участвовали в связанных с властями этих государств информационных операциях.