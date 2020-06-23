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Virgin Galactic и NASA подготовят программу частных полетов к МКС

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Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic подписала с NASA соглашение о разработке программы частных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Virgin Galactic на своем сайте. NASA рассчитывает, что такие полеты будут использоваться для научных и технологических исследований и разработок, а также для коммерческой деятельности.

Для частных астронавтов Virgin разработала специальную программу, позволяющую испытать состояние невесомости на космолете SpaceShipTwo. Пуски будут осуществляться с частного космодрома в Нью-Мексико. По мнению гендиректора Virgin Galactic, Джорджа Уайтсайдса, программа частных полетов к МКС поможет создать новый рынок для космической экономики.

31 мая 2020 г. частная космическая компания SpaceX Илона Маска запуcтила к МКС на космическом корабле Crew Dragon двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли. Ранее на Международную космическую станцию космонавтов доставляли только государственные экипажи России и Китая.

Ранее по теме: Частная российская компания инвестирует в разработку сверхлегкой ракеты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных