Virgin Galactic и NASA подготовят программу частных полетов к МКС

Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic подписала с NASA соглашение о разработке программы частных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Virgin Galactic на своем сайте. NASA рассчитывает, что такие полеты будут использоваться для научных и технологических исследований и разработок, а также для коммерческой деятельности.