Virgin Galactic и NASA подготовят программу частных полетов к МКС
Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic подписала с NASA соглашение о разработке программы частных полетов на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает Virgin Galactic на своем сайте. NASA рассчитывает, что такие полеты будут использоваться для научных и технологических исследований и разработок, а также для коммерческой деятельности.
Для частных астронавтов Virgin разработала специальную программу, позволяющую испытать состояние невесомости на космолете SpaceShipTwo. Пуски будут осуществляться с частного космодрома в Нью-Мексико. По мнению гендиректора Virgin Galactic, Джорджа Уайтсайдса, программа частных полетов к МКС поможет создать новый рынок для космической экономики.
31 мая 2020 г. частная космическая компания SpaceX Илона Маска запуcтила к МКС на космическом корабле Crew Dragon двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли. Ранее на Международную космическую станцию космонавтов доставляли только государственные экипажи России и Китая.