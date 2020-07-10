Песков: в Кремле рады снятию ограничений с Telegram
Кремль позитивно оценивает снятие ограничений, связанных с работой мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что сейчас Telegram в рамках действующего законодательства спокойно осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Мы рады этому», — отметил он.
Песков также считает позитивным участие представителей команды Telegram в дискуссиях и мероприятиях, организованных правительством в Татарстане. Развитие в области IT является также одним из приоритетов для президента, напомнил Песков.
18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram в России. Он был заблокирован на протяжении более двух лет.