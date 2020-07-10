СМИ: Amazon запретил сотрудникам устанавливать TikTok из-за угроз безопасности

В июне правительство Индии, ссылаясь на защиту суверенитета, заблокировало TikTok и еще 58 приложений, преимущественно созданных в Китае. Решение о блокировке вступило в силу спустя две недели после конфликта между пограничными силами Индии и Китая, в котором погибли 20 индийских военнослужащих. В июле ByteDance самостоятельно прекратила работу TikTok в Гонконге. Компания сослалась на вступление в силу закона о национальной безопасности, по которому в Гонконге, в частности, появляется подотчетная Китаю силовая структура.