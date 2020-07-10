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СМИ: Amazon запретил сотрудникам устанавливать TikTok из-за угроз безопасности

Ведомости

Руководство компании Amazon приказало сотрудникам удалить приложение TikTok со всех устройств, имеющих доступ к корпоративной почте, передают The New York Times и Vice внутреннее распоряжение компании. В противном случае телефон с установленным TikTok будет отключен от почты, уточняет Vice по своей копии распоряжения. Работники могут использовать версию TikTok для браузера, ограничение касается только устанавливаемого приложения.

Amazon объяснила запрет на приложение «угрозами безопасности», не уточнив при этом их суть в своем распоряжении. Amazon не связывалась с компанией ByteDance, разработчиком TikTok, и в ByteDance не понимают обеспокоенность, заявил изданиям представитель ByteDance. Amazon не ответила оперативно на запрос The New York Times.

В июне правительство Индии, ссылаясь на защиту суверенитета, заблокировало TikTok и еще 58 приложений, преимущественно созданных в Китае. Решение о блокировке вступило в силу спустя две недели после конфликта между пограничными силами Индии и Китая, в котором погибли 20 индийских военнослужащих. В июле ByteDance самостоятельно прекратила работу TikTok в Гонконге. Компания сослалась на вступление в силу закона о национальной безопасности, по которому в Гонконге, в частности, появляется подотчетная Китаю силовая структура.

Ранее по теме: TikTok опроверг отправку данных индийских пользователей правительству Китая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных