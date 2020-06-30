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TikTok опроверг отправку данных индийских пользователей правительству Китая

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Социальная сеть TikTok не раскрывает данные пользователей из Индии ни одному из иностранных правительств, в том числе правительству Китая, передает Twitter-аккаунт TikTok в Индии заявление регионального руководителя Никхила Ганди. Компания сделала заявление в ответ на блокировку TikTok в Индии. TikTok следует решению о блокировке и принял приглашение со стороны представителей правительства Индии.

Накануне правительство Индии, ссылаясь на защиту суверенитета и правопорядка, заблокировало 59 приложений, преимущественно китайского происхождения. В их числе, помимо TikTok, – мессенджер WeChat (принадлежит Alibaba) и браузер UC Browser (принадлежит Tencent). Решение заблокировать приложения вступило в силу спустя две недели после конфликта между пограничными силами Индии и Китая, случившегося 15 июня в западных Гималаях: в ходе столкновения погибли 20 индийских военнослужащих.

К началу июня, до конфликта на индийско-китайской границе, компания OneTouch AppLabs из Индии выпустила приложение, помогающее удалить установленные на телефонах с Android приложения производства компаний из Китая. Google удалила его из магазина Play Store за нарушение политики для разработчиков, к тому моменту оно было скачано больше 5 млн раз и заняло верхнюю строчку рейтинга приложений, набирающих популярность, писал TechCrunch.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных