TikTok опроверг отправку данных индийских пользователей правительству Китая

К началу июня, до конфликта на индийско-китайской границе, компания OneTouch AppLabs из Индии выпустила приложение, помогающее удалить установленные на телефонах с Android приложения производства компаний из Китая. Google удалила его из магазина Play Store за нарушение политики для разработчиков, к тому моменту оно было скачано больше 5 млн раз и заняло верхнюю строчку рейтинга приложений, набирающих популярность, писал TechCrunch.