TikTok опроверг отправку данных индийских пользователей правительству Китая
Социальная сеть TikTok не раскрывает данные пользователей из Индии ни одному из иностранных правительств, в том числе правительству Китая, передает Twitter-аккаунт TikTok в Индии заявление регионального руководителя Никхила Ганди. Компания сделала заявление в ответ на блокировку TikTok в Индии. TikTok следует решению о блокировке и принял приглашение со стороны представителей правительства Индии.
Накануне правительство Индии, ссылаясь на защиту суверенитета и правопорядка, заблокировало 59 приложений, преимущественно китайского происхождения. В их числе, помимо TikTok, – мессенджер WeChat (принадлежит Alibaba) и браузер UC Browser (принадлежит Tencent). Решение заблокировать приложения вступило в силу спустя две недели после конфликта между пограничными силами Индии и Китая, случившегося 15 июня в западных Гималаях: в ходе столкновения погибли 20 индийских военнослужащих.
К началу июня, до конфликта на индийско-китайской границе, компания OneTouch AppLabs из Индии выпустила приложение, помогающее удалить установленные на телефонах с Android приложения производства компаний из Китая. Google удалила его из магазина Play Store за нарушение политики для разработчиков, к тому моменту оно было скачано больше 5 млн раз и заняло верхнюю строчку рейтинга приложений, набирающих популярность, писал TechCrunch.