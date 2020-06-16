Военные Индии и Китая подрались до смерти

Военные Индии и Китая подрались до смертиЭто грозит конфликтом между двумя самыми населенными странами мира
Впервые с 1970-х гг. между военными Индии и Китая – двух ядерных стран с самым большим населением – произошел конфликт с человеческими жертвами. Индийский офицер в звании полковника и двое солдат погибли в результате инцидента с китайскими военнослужащими в долине реки Галван в высокогорном районе Ладакх в западных Гималаях, со стороны китайской армии также есть пострадавшие, говорится в опубликованном 16 июня заявлении индийской армии.
В свою очередь в заявлении Западной зоны оперативного командования (аналог военного округа в России) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) говорится: «15 июня войска Индии нарушили свои обязательства, вновь нелегально пересекли линию фактического контроля и планировали осуществить провокационную атаку. Это привело к ожесточенной рукопашной схватке, что окончилось человеческими жертвами» (цитата по ТАСС). О жертвах с китайской стороны представитель КНР, обвинивший в произошедшем Индию, не сообщил. Вечером 16 июня индийское издание India Today сообщило, что в ходе инцидента погибло уже 20 индийских военнослужащих.