Военные Индии и Китая подрались до смерти

Впервые с 1970-х гг. между военными Индии и Китая – двух ядерных стран с самым большим населением – произошел конфликт с человеческими жертвами. Индийский офицер в звании полковника и двое солдат погибли в результате инцидента с китайскими военнослужащими в долине реки Галван в высокогорном районе Ладакх в западных Гималаях, со стороны китайской армии также есть пострадавшие, говорится в опубликованном 16 июня заявлении индийской армии.