МВД автоматизирует работу полицейских за 245 млн рублей к 2022 году

Контракт устанавливает сроком сдачи разработки конец 2022 г. и обязует разработчика использовать отечественное программное обеспечение (ПО) и системы управления базами данных, а также интегрировать сервис в единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД. ИБД-Ф 2.0 должна уметь получать информацию о проживающих в гостиницах, собирать данные о преступниках и нарушителях, сведения об аккредитации дипломатов и членов их семей, вести реестр задержанных и подозреваемых, а также совершивших преступления иностранцев. Она должна автоматически учитывать похищенные вещи, транспорт, антиквариат, утраченное оружие, паспорта, получать данные из загсов. В числе подсистем новой версии базы ‒ «Запретник» (сбор и анализ данных о лицах, которым запрещен въезд в Россию), «Дистанционное мошенничество» (сбор информации о преступлениях, совершенных с помощью информтехнологий) и «Опознание. Биометрическая идентификация» (поиск людей по изображениям через биометрический процессор по распознаванию лиц). Кроме того, система должна упростить выдачу справок населению и международную коммуникацию полицейских.