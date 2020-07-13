МВД автоматизирует работу полицейских за 245 млн рублей к 2022 году
МВД России направит 245 млн руб. на разработку базы данных ИБД-Ф 2.0 для автоматизации работы полицейских. Разрабатывать вторую версию информационной базы федерального уровня будет компания «АМГ бизнес решения», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на итоги тендера на разработку и компанию-разработчика.
Контракт устанавливает сроком сдачи разработки конец 2022 г. и обязует разработчика использовать отечественное программное обеспечение (ПО) и системы управления базами данных, а также интегрировать сервис в единую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД. ИБД-Ф 2.0 должна уметь получать информацию о проживающих в гостиницах, собирать данные о преступниках и нарушителях, сведения об аккредитации дипломатов и членов их семей, вести реестр задержанных и подозреваемых, а также совершивших преступления иностранцев. Она должна автоматически учитывать похищенные вещи, транспорт, антиквариат, утраченное оружие, паспорта, получать данные из загсов. В числе подсистем новой версии базы ‒ «Запретник» (сбор и анализ данных о лицах, которым запрещен въезд в Россию), «Дистанционное мошенничество» (сбор информации о преступлениях, совершенных с помощью информтехнологий) и «Опознание. Биометрическая идентификация» (поиск людей по изображениям через биометрический процессор по распознаванию лиц). Кроме того, система должна упростить выдачу справок населению и международную коммуникацию полицейских.
По словам коммерческого директора «АМГ бизнес решения» Дмитрия Сухарученкова, новая система будет разработана с нуля на основе предыдущих наработок компании. Сейчас в МВД используют систему ИБД-Ф, начало разработки которой пришлось еще на конец 1990-х. Ею владеет Главный информационно-аналитический центр МВД. База собирает данные из автоматизированных систем МВД и других ведомств и работает в связке с региональной системой ИБД-Р, получая с ее помощью данные из местных отделов полиции. Опрошенные разработчики софта сходятся в том, что ИБД-Ф технически устарела и ее нужно переписывать заново, а не обновлять, как это происходило до 2014 г.
По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «АМГ бизнес решения» основано в 2008 г. Алексеем Абрамовым, Петром Городиловым и Вячеславом Маловым. По итогам 2019 г. выручка компании составила 219 млн руб., чистая прибыль ‒ 22,1 млн руб. По данным сайта компании, она занималась разработкой аналитической системы экономической безопасности для администрации президента и ФСБ, а также информационных систем для МЧС, МВД и Следственного комитета России. МВД России в начале года рассчитывало получить 29 млрд руб. на строительство центра обработки данных под разрабатываемые новые IT-решения. Министерство также вложило в этом году в обновление и разработку информационных систем ФКУ «НПО «Специальная техника и связь» около 5 млрд руб.