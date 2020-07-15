В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса

По данным, которые приводятся в статье доктора медицины Питер Хитон об итогах первой фазы испытаний, в них приняли участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы по 15 человек. Каждой группе давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке: 25, 10 и 250 микрограммов, дважды, с промежутком между вакцинированием в 28 дней. После первого вакцинирования во всех трех группах у участников исследования выработались антитела к коронавирусу пропорционально дозе полученной ими вакцины. После второй вакцинации число антитела увеличилось в разы. Причем наибольшее число их было выработано у участников группы с наименьшей дозировкой вакцины.