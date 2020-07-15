В США опубликовали первые итоги испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna завершила первую фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Ее результатом стали усиление иммунитета у участников испытания вакцины, сообщает американский медицинский журнал New England Journal of Medicine.
По данным, которые приводятся в статье доктора медицины Питер Хитон об итогах первой фазы испытаний, в них приняли участие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 55 лет. Их разделили на три группы по 15 человек. Каждой группе давали вакцину mRNA-1273 в разной дозировке: 25, 10 и 250 микрограммов, дважды, с промежутком между вакцинированием в 28 дней. После первого вакцинирования во всех трех группах у участников исследования выработались антитела к коронавирусу пропорционально дозе полученной ими вакцины. После второй вакцинации число антитела увеличилось в разы. Причем наибольшее число их было выработано у участников группы с наименьшей дозировкой вакцины.
Ученые также выявили побочные эффекты от вакцинирования у половины людей, проходивших испытания. Среди них в публикации указываются усталость, озноб, головная боль, боль в мышцах и болезненные ощущения в месте ввода вакцины. Больше всего таких побочных эффектов было после второго получения вакцины испытуемыми. Ученые отмечают, что факторов, которые препятствуют дальнейшим испытаниями выявлено не было, а разработка вакцины должна быть продолжена.
Reuters 7 июля сообщило, что у Moderna возникли проблемы с началом третьей фазы клинических испытаний из-за разногласий с американским центром по контролю и профилактике заболеваний и управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Причинами задержки агентство тогда назвало нехватку квалифицированного персонала и отсутствие опыта в проведении клинических испытаний вакцин, особенно на людях у компании-разработчика вакцины. Власти США направили компании на разработку вакцины $486 млн. Кроме Moderna разработкой вакцины в Соединенных Штатах занимаются Johnson & Johnson, Merck, Pfizer и британско- шведская фармацевтическая компании AstraZeneca совместно с Оксфордом, по заказу властей США.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 13 273 537 человек (данные Университета Джонса Хопкинса на 4.30 мск), умерли от COVID-19 577 006 человек. В США выявлено 3 426 053 заразившихся, скончались 135 458 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, 16 — на стадии клинических испытаний. Лидерами в разработке вакцины ВОЗ в конце июня назвала компании AstraZeneca и Moderna.