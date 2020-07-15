Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро

При этом сама Ирландия настаивала на том, чтобы суд отменил решение ЕК, следует из документа. «По мнению суда общей юрисдикции, комиссия была неправа, заявив, что ASI и AOE получили избирательное экономическое преимущество», ‒ подчеркивается в документе.