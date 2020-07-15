Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии (ЕК) взыскать с Apple 13 млрд евро в пользу Ирландии. Решение опубликовано в Twitter суда.
«Сегодняшним решением суд общей юрисдикции отменяет оспариваемое решение», ‒ говорится в решении суда. Причиной отмены названа невозможность юридически обосновать решение Еврокомиссии.
В 2016 г. ЕК обязала Apple вернуть правительству Ирландии 13 млрд евро, которые были предоставлены властями страны двум «дочкам» компании в качестве налоговых льгот, а по мнению ЕК ‒ незаконных субсидий. Речь шла о двух дочерних предприятиях Apple ‒ Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE).
При этом сама Ирландия настаивала на том, чтобы суд отменил решение ЕК, следует из документа. «По мнению суда общей юрисдикции, комиссия была неправа, заявив, что ASI и AOE получили избирательное экономическое преимущество», ‒ подчеркивается в документе.