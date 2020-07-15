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Суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании с Apple 13 млрд евро

Ведомости

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии (ЕК) взыскать с Apple 13 млрд евро в пользу Ирландии. Решение опубликовано в Twitter суда.

«Сегодняшним решением суд общей юрисдикции отменяет оспариваемое решение», ‒ говорится в решении суда. Причиной отмены названа невозможность юридически обосновать решение Еврокомиссии.

В 2016 г. ЕК обязала Apple вернуть правительству Ирландии 13 млрд евро, которые были предоставлены властями страны двум «дочкам» компании в качестве налоговых льгот, а по мнению ЕК ‒ незаконных субсидий. Речь шла о двух дочерних предприятиях Apple ‒ Apple Sales International (ASI) и Apple Operations Europe (AOE). 

При этом сама Ирландия настаивала на том, чтобы суд отменил решение ЕК, следует из документа. «По мнению суда общей юрисдикции, комиссия была неправа, заявив, что ASI и AOE получили избирательное экономическое преимущество», ‒ подчеркивается в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных