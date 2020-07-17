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Apple представила дизайн эмодзи с матрешкой

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Apple представила официальный дизайн новых символов эмодзи, которые появятся в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 г., в их числе — эмодзи матрешки. Дизайнами эмодзи Apple поделилась с изданием Emojipedia. Матрешки в исполнении производителя iPhone наполовину открыты, в орнаменте кукол есть цветы, взятые из уже существующих эмодзи, обращает внимание Emojipedia.

В числе других эмодзи, запланированных к выходу на системах Apple в 2020 г. — ниндзя, монета, бобер и реалистичное изображение сердца. Символ трансгендерности, который уже отображается как эмодзи на телефонах Samsung и в мессенджере WhatsApp, также войдет в число эмодзи Apple.

/Apple / Emojipedia

Эмозди — составная часть стандарта кодировки текста Unicode, за добавление новых символов отвечает соответствующий некоммерческий консорциум. В 2019 г. генеральный директор Aurous Publishing Джеф Грей и журналист Саманта Санн официально обратились к консорциуму Unicode с предложением включить матрешку в обновленный набор эмодзи. Постсоветская культура в стандарте Unicode представлена только символом рубля и эмодзи с флагами государств, символ матрешки мог бы отражать традиции Восточной Европы без политических или религиозных коннотаций, утверждали авторы заявления.

Набор Emoji версии 13.0, в составе которого был символ матрешки, был утвержден в январе 2020 г. Из-за пандемии коронавируса стандарт 14-й версии будет утвержден на полгода позднее запланированного, в сентябре 2021 г., объявил консорциум Unicode 8 апреля. Обычно эмодзи, утвержденные в начале года, появляются на устройствах ближе к концу, перенос означает, что в 2021 г. новые эмодзи могут не выйти, отмечало издание The Verge.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных