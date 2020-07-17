Apple представила дизайн эмодзи с матрешкой
Apple представила официальный дизайн новых символов эмодзи, которые появятся в операционных системах iOS, iPadOS и macOS в 2020 г., в их числе — эмодзи матрешки. Дизайнами эмодзи Apple поделилась с изданием Emojipedia. Матрешки в исполнении производителя iPhone наполовину открыты, в орнаменте кукол есть цветы, взятые из уже существующих эмодзи, обращает внимание Emojipedia.
В числе других эмодзи, запланированных к выходу на системах Apple в 2020 г. — ниндзя, монета, бобер и реалистичное изображение сердца. Символ трансгендерности, который уже отображается как эмодзи на телефонах Samsung и в мессенджере WhatsApp, также войдет в число эмодзи Apple.
Эмозди — составная часть стандарта кодировки текста Unicode, за добавление новых символов отвечает соответствующий некоммерческий консорциум. В 2019 г. генеральный директор Aurous Publishing Джеф Грей и журналист Саманта Санн официально обратились к консорциуму Unicode с предложением включить матрешку в обновленный набор эмодзи. Постсоветская культура в стандарте Unicode представлена только символом рубля и эмодзи с флагами государств, символ матрешки мог бы отражать традиции Восточной Европы без политических или религиозных коннотаций, утверждали авторы заявления.
Набор Emoji версии 13.0, в составе которого был символ матрешки, был утвержден в январе 2020 г. Из-за пандемии коронавируса стандарт 14-й версии будет утвержден на полгода позднее запланированного, в сентябре 2021 г., объявил консорциум Unicode 8 апреля. Обычно эмодзи, утвержденные в начале года, появляются на устройствах ближе к концу, перенос означает, что в 2021 г. новые эмодзи могут не выйти, отмечало издание The Verge.