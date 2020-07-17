Apple представила дизайн эмодзи с матрешкой

Набор Emoji версии 13.0, в составе которого был символ матрешки, был утвержден в январе 2020 г. Из-за пандемии коронавируса стандарт 14-й версии будет утвержден на полгода позднее запланированного, в сентябре 2021 г., объявил консорциум Unicode 8 апреля. Обычно эмодзи, утвержденные в начале года, появляются на устройствах ближе к концу, перенос означает, что в 2021 г. новые эмодзи могут не выйти, отмечало издание The Verge.