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В России предложили ограничить скорость интернета для некоторых соцсетей

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В Общественной палате России предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в России и платить здесь налоги. Инициатива принадлежит директору Лиги безопасного интернета, члену комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Екатерине Мизулиной, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на текст ее выступления.

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории России, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России», — говорится в сообщении. По словам Мизулиной, в случае отказа регистрироваться регулятор должен ограничить скорость этих сервисов или платформ.

Кроме того, Мизулина предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. По ее мнению, они должны самостоятельно его отслеживать и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.

Ранее российские операторы мобильной связи начали добавлять Telegram в тарифы с безлимитным трафиком использования мессенджеров.

Ранее по теме: Российские сотовые операторы запустят безлимитный трафик для Telegram

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных