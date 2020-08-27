В России предложили ограничить скорость интернета для некоторых соцсетей
В Общественной палате России предложили ограничивать скорость интернета для соцсетей и мессенджеров, которые не будут регистрироваться в России и платить здесь налоги. Инициатива принадлежит директору Лиги безопасного интернета, члену комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества Екатерине Мизулиной, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на текст ее выступления.
«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории России, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России», — говорится в сообщении. По словам Мизулиной, в случае отказа регистрироваться регулятор должен ограничить скорость этих сервисов или платформ.
Кроме того, Мизулина предлагает ввести дополнительные обязанности для соцсетей по выявлению деструктивного контента. По ее мнению, они должны самостоятельно его отслеживать и блокировать, а также реагировать на жалобы пользователей.
Ранее российские операторы мобильной связи начали добавлять Telegram в тарифы с безлимитным трафиком использования мессенджеров.