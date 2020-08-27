В России предложили ограничить скорость интернета для некоторых соцсетей

«Социальные сети и мессенджеры должны быть официально зарегистрированными на территории России, платить здесь налоги и показывать, какие средства они получают от продажи рекламы, а также от таргетирования или продвижения. Они должны назначить официального представителя в России», — говорится в сообщении. По словам Мизулиной, в случае отказа регистрироваться регулятор должен ограничить скорость этих сервисов или платформ.