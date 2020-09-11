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Apple удалит приложения ВГТРК из App Store на Украине по требованию СБУ

Ведомости

Американская корпорация Apple удалит из App Store на территории Украины приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК, добавив, что пока приложения доступны и работают.

«Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», а также популярного новостного приложения «Вести.ру» из каталога App store на территории Украины», — заявили в холдинге, отметив также, что причиной удаления в Apple назвали требования Службы безопасности Украины.

«Ведомости» направили запрос в Apple. 

В июле 2014 года на территории Украины был наложен запрет на ретрансляцию ряда российских телеканалов, включая те, что входят в холдинг ВГТРК. Впоследствии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил транслировать в стране еще несколько десятков телеканалов России.

Подобное решение со стороны Украины последовало после референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 г. Тогда большая часть участников голосования выступила за вхождение полуострова в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных