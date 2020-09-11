Apple удалит приложения ВГТРК из App Store на Украине по требованию СБУ
Американская корпорация Apple удалит из App Store на территории Украины приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и «Вести.ру», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ВГТРК, добавив, что пока приложения доступны и работают.
«Apple уведомил ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm», а также популярного новостного приложения «Вести.ру» из каталога App store на территории Украины», — заявили в холдинге, отметив также, что причиной удаления в Apple назвали требования Службы безопасности Украины.
«Ведомости» направили запрос в Apple.
В июле 2014 года на территории Украины был наложен запрет на ретрансляцию ряда российских телеканалов, включая те, что входят в холдинг ВГТРК. Впоследствии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил транслировать в стране еще несколько десятков телеканалов России.
Подобное решение со стороны Украины последовало после референдума, который состоялся в Крыму 16 марта 2014 г. Тогда большая часть участников голосования выступила за вхождение полуострова в состав России.