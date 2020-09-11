Apple удалит приложения ВГТРК из App Store на Украине по требованию СБУ

В июле 2014 года на территории Украины был наложен запрет на ретрансляцию ряда российских телеканалов, включая те, что входят в холдинг ВГТРК. Впоследствии Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил транслировать в стране еще несколько десятков телеканалов России.