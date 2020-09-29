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В российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха

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В российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».

«После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — сообщили в компании.

Утечка воздуха не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа станции, уточнили в пресс-службе.

«Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме», — отметили в «Роскосмосе», добавив, что «в ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена».

Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. Потерю воздуха в американском сегменте не нашли. 

Ранее по теме: Экипаж МКС завершил изоляцию в российских модулях после утечки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных