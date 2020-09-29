В российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха

Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. Потерю воздуха в американском сегменте не нашли.