В российском сегменте МКС обнаружили утечку воздуха
В российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) обнаружили утечку воздуха, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы «Роскосмоса».
«После анализа и поиска места утечки воздуха из атмосферы МКС установлено, что данное место находится в служебном модуле "Звезда", в котором находится научная аппаратура. Негерметичность локализована в рабочем отсеке служебного модуля», — сообщили в компании.
Утечка воздуха не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа станции, уточнили в пресс-службе.
«Общее падение давления атмосферы МКС зафиксировано на уровне 1 миллиметра за 8 часов. Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме», — отметили в «Роскосмосе», добавив, что «в ближайшие дни причина снижения атмосферного давления будет локализована и герметичность восстановлена».
Ранее стало известно, что в американском сегменте МКС обнаружена незначительная утечка воздуха. Позже в «Роскосмосе» подтвердили эту информацию, отметив, что экипаж изолируют на три дня в российский модуль «Звезда» на время поиска утечки. Потерю воздуха в американском сегменте не нашли.