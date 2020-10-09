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Американский стартап создал технологию ускоренного старения виски

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Американский стартап Bespoken Spirits из Кремниевой долины создал технологию, которая позволит за несколько дней добиться вкуса и цвета виски, который напиток приобретает за несколько лет. Компания уже привлекла $2,6 млн инвестиций, пишет TechChurch.

«Мы используем нашу запатентованную технологию ACTivation — с буквами A, C и T, обозначающими аромат, цвет и вкус — чтобы наполнить бочку спиртом и активно контролировать процесс и химические реакции. Мы создали возможность делать индивидуальный напиток премиум-качества всего за несколько дней, а не десятилетий», — пояснили в компании.

В компании отметили, что технология позволит также сделать качественный виски из просроченного пива. Из-за пандемии пивоварни все чаще прибегают к процессу переработки пива в виски вместо его ликвидации. Обычно такой виски является некачественным, а новая технология позволит сделать его действительно качественным, утверждают основатели стартапа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных