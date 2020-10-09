Американский стартап создал технологию ускоренного старения виски

В компании отметили, что технология позволит также сделать качественный виски из просроченного пива. Из-за пандемии пивоварни все чаще прибегают к процессу переработки пива в виски вместо его ликвидации. Обычно такой виски является некачественным, а новая технология позволит сделать его действительно качественным, утверждают основатели стартапа.