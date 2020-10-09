Американский стартап создал технологию ускоренного старения виски
Американский стартап Bespoken Spirits из Кремниевой долины создал технологию, которая позволит за несколько дней добиться вкуса и цвета виски, который напиток приобретает за несколько лет. Компания уже привлекла $2,6 млн инвестиций, пишет TechChurch.
«Мы используем нашу запатентованную технологию ACTivation — с буквами A, C и T, обозначающими аромат, цвет и вкус — чтобы наполнить бочку спиртом и активно контролировать процесс и химические реакции. Мы создали возможность делать индивидуальный напиток премиум-качества всего за несколько дней, а не десятилетий», — пояснили в компании.
В компании отметили, что технология позволит также сделать качественный виски из просроченного пива. Из-за пандемии пивоварни все чаще прибегают к процессу переработки пива в виски вместо его ликвидации. Обычно такой виски является некачественным, а новая технология позволит сделать его действительно качественным, утверждают основатели стартапа.