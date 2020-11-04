«ВКонтакте» проведет эксперимент по борьбе с травлей в День народного единства
Социальная сеть «ВКонтакте» в День народного единства проведет эксперимент по борьбе с травлей и оскорблениями в комментариях, сообщила пресс-служба соцсети.
«В течение суток социальная сеть протестирует две функции, которые помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью, — в том числе травлей по национальному признаку, оскорблениями на почве религиозной принадлежности и угрозами», — говорится в сообщении.
Администраторы сообществ смогут в настройках включить фильтр враждебных высказываний, а пользователи будут получать предложение отказаться от публикации оскорбительных комментариев. Обе функции будут работать на основе алгоритмов, включая нейросеть, способную распознавать оскорбления, добавили в пресс-службе.
В прошлому году эксперимент с предупреждением пользователей о публикации оскорбительных комментариев позволил за сутки сократить количество подобных реплик на 36%, пояснили в соцсети. Позднее «ВКонтакте» продолжит эксперимент, рассчитанный на часть аудитории.