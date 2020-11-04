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«ВКонтакте» проведет эксперимент по борьбе с травлей в День народного единства

Ведомости

Социальная сеть «ВКонтакте» в День народного единства проведет эксперимент по борьбе с травлей и оскорблениями в комментариях, сообщила пресс-служба соцсети.

«В течение суток социальная сеть протестирует две функции, которые помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью, — в том числе травлей по национальному признаку, оскорблениями на почве религиозной принадлежности и угрозами», — говорится в сообщении.

Администраторы сообществ смогут в настройках включить фильтр враждебных высказываний, а пользователи будут получать предложение отказаться от публикации оскорбительных комментариев. Обе функции будут работать на основе алгоритмов, включая нейросеть, способную распознавать оскорбления, добавили в пресс-службе.

В прошлому году эксперимент с предупреждением пользователей о публикации оскорбительных комментариев позволил за сутки сократить количество подобных реплик на 36%, пояснили в соцсети. Позднее «ВКонтакте» продолжит эксперимент, рассчитанный на часть аудитории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных