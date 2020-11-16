Российский космонавт может впервые полететь на Crew Dragon летом 2021 года
NASA ведет переговоры с «Роскосмосом» об отправке российского космонавта на МКС кораблем Crew Dragon, разработанным компанией SpaceX, летом 2021 г. Об этом сообщает портал Space flight now со ссылкой на главу директората пилотируемых полетов американского космического агентства Кэти Лудерс.
По ее словам, сейчас NASA отправило на рассмотрение госдепартаментом США проект соглашения, по которому для российских космонавтов будет бесплатно зарезервировано хотя бы одно место на новых космических кораблях Crew Dragon и Boeing Starliner. В свою очередь за американскими, канадскими, европейскими и японскими астронавтами также должна быть закреплена возможность полета на корабле «Союз» на безвозмездной основе. После того как госдепартамент одобрит соглашение, «оно будет передано русским для утверждения».
«Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весеннему периоду, но я думаю, это будет более вероятно в конце лета (2021 г. — прим. ред.), примерно в период времени Crew-3 (третьего пилотируемого полета на Crew Dragon. — прим. ред.) », — сказала Лудерс. Она отметила, что в «Роскосмосе» заинтересованы в том, чтобы «получить опыт таких полетов», а для NASA это будет возможностью «продемонстрировать такой же уровень надежности полетов, как на "Союзах".
Предполагается, что после того как российский космонавт полетит на американским корабле летом 2021 г., астронавты США, Канады, Евросоюза и Японии смогут совершить полет на «Союзе» в конце того же года. «И с этого момента каждый раз, когда будет рейс, у вас будет кто-то из другого сегмента [МКС] на этом рейсе», — объяснила Лудерс.
Ранее сегодня компания SpaceX совершила второй успешный запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. Он доставит на станцию троих американских и одного японского астронавта. Они пробудут на МКС шесть месяцев. Первый пилотируемый полет Crew Dragon к МКС состоялся в конце мая.
С 2011 по 2020 г. NASA не проводило пилотируемых космических полетов, покупая места для своих астронавтов на кораблях «Союз». На 2020 г. американское космическое агентство в последний раз заказало резервное место для своего астронавта за $90 млн. В то же время еще девять лет назад агентство объявило конкурс в рамках программы коммерческих космических полетов на создание пилотируемого корабля. Его победителями стали Boeing и SpaceX. В отличие от Crew Dragon, корабль от Boeing (CST-100 Starliner) пока не совершил пилотируемого запуска. Первый беспилотный запуск в декабре 2019 г. провалился.