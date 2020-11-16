Российский космонавт может впервые полететь на Crew Dragon летом 2021 года

С 2011 по 2020 г. NASA не проводило пилотируемых космических полетов, покупая места для своих астронавтов на кораблях «Союз». На 2020 г. американское космическое агентство в последний раз заказало резервное место для своего астронавта за $90 млн. В то же время еще девять лет назад агентство объявило конкурс в рамках программы коммерческих космических полетов на создание пилотируемого корабля. Его победителями стали Boeing и SpaceX. В отличие от Crew Dragon, корабль от Boeing (CST-100 Starliner) пока не совершил пилотируемого запуска. Первый беспилотный запуск в декабре 2019 г. провалился.