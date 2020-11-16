Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Технологии

ЕСПЧ принял жалобу Telegram на двухлетнюю блокировку российскими судами

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял и объединил жалобы Telegram, поданные в 2018 и 2019 гг., на блокировку мессенджера российскими судами за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, сообщает представитель мессенджера в суде, правовой аналитик Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

«Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 г.», — приводит пресс-служба «Агоры» слова Гайнутдинова. Он добавил, что в связи с этим суд направил российским властям запрос о соответствии их действий в отношении мессенджера статьям 6, 10 и 13 Конвенции о правах человека.

В частности, в ЕСПЧ хотят увидеть ответ от российских властей на вопрос, затрагивала ли блокировка и требование государством доступа к конфиденциальной информации гарантированную Конвенцией свободу выражения мнения, было ли такое вмешательство необходимо и было ли нарушено право Telegram на доступ к правовой защите во время судебного процесса о блокировке.

«ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя "сдать ключи"», — добавил Гайнутдинов.

Telegram заблокировали в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня 2020 г. Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. В Минцифры объяснили, что блокировка снимается потому, что она оказалась технически невозможна, а в Роскомнадзоре положительно оценили сотрудничество администрации мессенджера в борьбе с терроризмом. За две недели до этого основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.

Ранее по теме: Роскомнадзор создал официальный канал в Telegram

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных