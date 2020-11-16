ЕСПЧ принял жалобу Telegram на двухлетнюю блокировку российскими судами
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял и объединил жалобы Telegram, поданные в 2018 и 2019 гг., на блокировку мессенджера российскими судами за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, сообщает представитель мессенджера в суде, правовой аналитик Международной «Агоры» Дамир Гайнутдинов.
«Европейский суд по правам человека объединил и коммуницировал жалобы Telegram Messenger LLP и Telegram Messenger Inc., поданные в 2018 и 2019 г.», — приводит пресс-служба «Агоры» слова Гайнутдинова. Он добавил, что в связи с этим суд направил российским властям запрос о соответствии их действий в отношении мессенджера статьям 6, 10 и 13 Конвенции о правах человека.
В частности, в ЕСПЧ хотят увидеть ответ от российских властей на вопрос, затрагивала ли блокировка и требование государством доступа к конфиденциальной информации гарантированную Конвенцией свободу выражения мнения, было ли такое вмешательство необходимо и было ли нарушено право Telegram на доступ к правовой защите во время судебного процесса о блокировке.
«ЕСПЧ запросил у российских властей копии судебных решений, на которые ссылалась ФСБ, требуя "сдать ключи"», — добавил Гайнутдинов.
Telegram заблокировали в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня 2020 г. Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. В Минцифры объяснили, что блокировка снимается потому, что она оказалась технически невозможна, а в Роскомнадзоре положительно оценили сотрудничество администрации мессенджера в борьбе с терроризмом. За две недели до этого основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.