ЕСПЧ принял жалобу Telegram на двухлетнюю блокировку российскими судами

Telegram заблокировали в апреле 2018 г. из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня 2020 г. Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису. В Минцифры объяснили, что блокировка снимается потому, что она оказалась технически невозможна, а в Роскомнадзоре положительно оценили сотрудничество администрации мессенджера в борьбе с терроризмом. За две недели до этого основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что Telegram c момента блокировки усовершенствовал методы обнаружения и удаления пропаганды экстремизма.