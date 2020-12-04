Путин анонсировал открытие шести исследовательских центров в сфере IT

Он также отметил, что для IT отрасли очень существенно снизились страховые взносы — с 14% до 7,6%, также снизился налог на прибыль — с 20% до 3%. По его словам, власти планируют постоянно смотреть за тем, какие еще меры содействия нужны для развития цифровых технологий в России.