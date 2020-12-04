Путин анонсировал открытие шести исследовательских центров в сфере IT
В России планируется создать шесть крупных исследовательских центров для проведения исследований в области IT-технологий. На эти цели выделят 6 млрд руб. до 2024 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
«Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центов, которые будут работать в области IT-технологий», — сказал Путин.
Он также отметил, что для IT отрасли очень существенно снизились страховые взносы — с 14% до 7,6%, также снизился налог на прибыль — с 20% до 3%. По его словам, власти планируют постоянно смотреть за тем, какие еще меры содействия нужны для развития цифровых технологий в России.
Ранее Путин заявил, что в ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий ИИ.