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Путин анонсировал открытие шести исследовательских центров в сфере IT

Ведомости

В России планируется создать шесть крупных исследовательских центров для проведения исследований в области IT-технологий. На эти цели выделят 6 млрд руб. до 2024 г., заявил президент России Владимир Путин в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey). Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

«Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центов, которые будут работать в области IT-технологий», — сказал Путин.

Он также отметил, что для IT отрасли очень существенно снизились страховые взносы — с 14% до 7,6%, также снизился налог на прибыль — с 20% до 3%. По его словам, власти планируют постоянно смотреть за тем, какие еще меры содействия нужны для развития цифровых технологий в России.

Ранее Путин заявил, что в ближайшее десятилетие России предстоит провести цифровую трансформацию всей страны. Он поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах для использования технологий ИИ.

Ранее по теме: Путин поручил не допустить утечек персональных данных при внедрении ИИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных