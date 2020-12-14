В работе Twitter произошел сбой
В работе Twitter по всему миру произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.
По данным сайта, сообщения о неполадках начали поступать примерно с 18:22 мск. Большинство (86% пользователей) жалуются на прекращение работы сайта, остальные — на невозможность войти в аккаунт и отказ ряда других функций. За час сбоя поступило более 100 жалоб.
Большинство из них приходятся на США, Великобританию, Ирландию, Испанию, Францию, Германию, Нидерланды, Польшу, Финляндию, Индию, Филиппины, Индонезию, Австралию и Японию. В России на сбой Twitter жаловались в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее сегодня произошел глобальный сбой сервисов Google. Наиболее крупные неполадки наблюдались в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. О невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии. Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывали жители Москвы и Санкт-Петербурга. К настоящему моменту сбой в сервисах Google в целом устранен.