В работе Twitter произошел сбой

Ранее сегодня произошел глобальный сбой сервисов Google. Наиболее крупные неполадки наблюдались в Великобритании, а также во Франции, Германии, Испании, Польше, Италии и других европейских странах. О невозможности использовать сервисы заявили пользователи из США, Турции, ОАЭ и Бразилии. Согласно данным Downdetector, проблемы с Google в России испытывали жители Москвы и Санкт-Петербурга. К настоящему моменту сбой в сервисах Google в целом устранен.