Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.
Большинство – 80% – пользователей испытывают трудности с подключением, 19% не могут отправить сообщения. В России сбой в работе Telegram произошел в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Он также зафиксирован в Белоруссии и на Украине.
Ранее сбой в работе Telegram произошел 16 декабря, он затронул пользователей из России, Украины, Польши, Италии и других европейских стран.
Кроссплатформенный мессенджер Telegram основан Павлом Дуровым. В апреле 2018 г. мессенджер был заблокирован на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. 18 июня Роскомнадзор объявил, что по согласованию с Генпрокуратурой снимет ограничения доступа к сервису.