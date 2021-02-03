Касперская предупредила о рисках из-за незаконного сбора персональных данных

В качестве примера такой дискриминации Касперская привела девушку, которую не примут на работу после того, как она искала в интернете вопросы по теме материнства. Дело в том, что потенциальный работодатель на основе ее пользовательских данных может решить, что она вскоре может забеременеть, и отказаться от сотрудничества, пояснила эксперт.