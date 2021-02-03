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Касперская предупредила о рисках из-за незаконного сбора персональных данных

Ведомости

Большая часть сбора и использования персональных данных жителей России на данный момент не подпадает под законодательные нормы и не регулируется, что может привести к неправомерному использованию этих сведений третьими лицами и дискриминации граждан, заявила президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

«Подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей. Использование личных данных платформами, площадками, государственными институциями в России никак не регулируется», — сказала она в интервью «Известиям». «Если не остановить сбор персональных данных кем попало, нас ждут цифровые "Фукусимы"» — добавила собеседница издания.

В качестве примера такой дискриминации Касперская привела девушку, которую не примут на работу после того, как она искала в интернете вопросы по теме материнства. Дело в том, что потенциальный работодатель на основе ее пользовательских данных может решить, что она вскоре может забеременеть, и отказаться от сотрудничества, пояснила эксперт.

По словам Касперской, сейчас в России действует закон 152-ФЗ, регулирующий сбор и использование личных данных людей. Однако под него подпадает лишь та информация, что помечена как персональная. Тогда как сведения с камер видеонаблюдения, по которым можно отследить маршрут человека, или данные, собираемые различными интернет-платформами, остаются не защищенными.

При этом Касперская подчеркнула, что норма о защите частной жизни граждан закреплена в Конституции России. Она заявила, что необходимо создать так называемый «цифровой кодекс», в который войдут закон о цифровой идентичности граждан, праве на тайну идентичности, а также закон об обороте пользовательских данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных