Минцифры предложило упростить процедуру получения доступа к данным о смартфонах
Минцифры подготовило поправки к закону о связи, которые позволят МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил изданию источник в правительстве. Поправки также позволят получать данные о местоположении смартфонов без санкции суда, уточняет издание.
По словам собеседника издания в правительстве, проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.
«Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, для их получения должно быть вполне достаточно запроса органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, к оператору связи», — пишет издание со ссылкой на текст пояснительной записки к законопроекту.
Как пояснил изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, сейчас прослушивание телефонных разговоров или получение информации о содержании переписки возможно только по решению суда, и только тогда, когда правоохранительные органы представят мотивированное ходатайство. В самом же законопроекте речь идет не о раскрытии содержания звонков или персональных данных абонентов, а лишь о передаче технической информации с оборудования о времени звонков, их длительности и местоположении мобильного телефона, который подключился к базовой станции, пояснил эксперт. По его словам, силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне. Минцифры просто хочет устранить пробел в регулировании, отметил Липин.
В МТС, «Вымпелкоме» оперативно не ответили на запросы издания. В Tele2 заявили, что участвуют в обсуждении документа. В «МегаФоне» отказались от комментариев.