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Минцифры предложило упростить процедуру получения доступа к данным о смартфонах

Ведомости

Минцифры подготовило поправки к закону о связи, которые позволят МВД, ФСБ и ФСО без решения суда получать от операторов связи информацию о фактах совершения мобильных звонков, их стоимости и длительности. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердил изданию источник в правительстве. Поправки также позволят получать данные о местоположении смартфонов без санкции суда, уточняет издание.

По словам собеседника издания в правительстве, проект направлен на согласование в ФСБ и Минэкономики. МВД, ФСБ и ФСО могли и раньше запрашивать у операторов эту информацию без суда. Но в случае реализации идеи Минцифры полученные таким образом данные и основанные на них действия невозможно будет оспорить, исключить из обвинений и разбирательств.

«Перечисленные в проекте сведения не относятся к тайне связи, для их получения должно быть вполне достаточно запроса органов, проводящих оперативно-розыскную деятельность, к оператору связи», — пишет издание со ссылкой на текст пояснительной записки к законопроекту.

Как пояснил изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, сейчас прослушивание телефонных разговоров или получение информации о содержании переписки возможно только по решению суда, и только тогда, когда правоохранительные органы представят мотивированное ходатайство. В самом же законопроекте речь идет не о раскрытии содержания звонков или персональных данных абонентов, а лишь о передаче технической информации с оборудования о времени звонков, их длительности и местоположении мобильного телефона, который подключился к базовой станции, пояснил эксперт. По его словам, силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне. Минцифры просто хочет устранить пробел в регулировании, отметил Липин. 

В МТС, «Вымпелкоме» оперативно не ответили на запросы издания. В Tele2 заявили, что участвуют в обсуждении документа. В «МегаФоне» отказались от комментариев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных