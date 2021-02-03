Минцифры предложило упростить процедуру получения доступа к данным о смартфонах

Как пояснил изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Липин, сейчас прослушивание телефонных разговоров или получение информации о содержании переписки возможно только по решению суда, и только тогда, когда правоохранительные органы представят мотивированное ходатайство. В самом же законопроекте речь идет не о раскрытии содержания звонков или персональных данных абонентов, а лишь о передаче технической информации с оборудования о времени звонков, их длительности и местоположении мобильного телефона, который подключился к базовой станции, пояснил эксперт. По его словам, силовики и раньше могли запрашивать такие данные без решения суда, но формально вопрос находился в юридически серой зоне. Минцифры просто хочет устранить пробел в регулировании, отметил Липин.