ЦБ назвал срок запуска сервиса по начислению зарплат по номеру телефона
Сервис по переводу заработных плат гражданам по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) может быть запущен в 2022 г., заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством ЦБ на площадке Ассоциации банков России (АБР).
«Мне видится, что 2022 год для перечисления заработной платы достаточно комфортный срок», — сказала она, уточнив, что окончательное решение по внедрению такого механизма пока не принято.
По словам Скоробогатовой, ЦБ договорился с участниками рынка о проведении дискуссии на тему целесообразности внедрения подобного сервиса в марте-апреле этого года. Пока мнения представителей финансового сектора разделились поровну, где половина поддерживает проект, а половина — нет.
«Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает. И дальше, если эффект участниками оценится как положительный, уже непосредственно его разворачивать на всю сеть. Я считаю, что это самый разумный подход», — сказала первый зампред ЦБ. Подобный подход поддержала также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
Скоробогатова пояснила, что введение подобного сервиса сопряжено с рисками для граждан. Необходимо проработать механизм защиты граждан в ситуациях, когда, например, у человека украли номер телефона, по которому приходит зарплата, или он сам сменил его.
В целом вопрос о введении подобного сервиса обсуждается уже два года, напомнила первый зампред ЦБ. Однако до сих пор решение по данному вопросу не принято.
Система быстрых платежей представляет собой сервис, позволяющий физическим лицам мгновенно переводить средства по номеру мобильного телефона себе или другим людям вне зависимости от того, в каком банке открыт счет. Она была запущена 28 января 2019 г.