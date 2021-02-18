ЦБ назвал срок запуска сервиса по начислению зарплат по номеру телефона

«Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает. И дальше, если эффект участниками оценится как положительный, уже непосредственно его разворачивать на всю сеть. Я считаю, что это самый разумный подход», — сказала первый зампред ЦБ. Подобный подход поддержала также председатель Банка России Эльвира Набиуллина.