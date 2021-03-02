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Microsoft представила колонки для расшифровки онлайн-совещаний в реальном времени

Ведомости

Microsoft представила колонки Intelligent Speakers, которые, как утверждает компания, могут автоматически распознавать, расшифровывать и переводить речь участников онлайн-встреч. Об этом говорится в сообщении компании. 

Устройство способно автоматически различать до десяти участников во время разговоров, а также в реальном времени превращать голос в текст, уточняют в компании. Все реплики участников появляются в специальном окне. Там система может их переводить на другие языки. 

Для создания колонки Microsoft сотрудничала с производителем оборудования для конференц-связи Yealink и производителем акустических систем Epos, пишет издание The Verge. Microsoft пока не объявила о ценах или дате выхода устройства, отмечает издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных