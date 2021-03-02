Microsoft представила колонки для расшифровки онлайн-совещаний в реальном времени

Microsoft представила колонки Intelligent Speakers, которые, как утверждает компания, могут автоматически распознавать, расшифровывать и переводить речь участников онлайн-встреч. Об этом говорится в сообщении компании.
Устройство способно автоматически различать до десяти участников во время разговоров, а также в реальном времени превращать голос в текст, уточняют в компании. Все реплики участников появляются в специальном окне. Там система может их переводить на другие языки.
Для создания колонки Microsoft сотрудничала с производителем оборудования для конференц-связи Yealink и производителем акустических систем Epos, пишет издание The Verge. Microsoft пока не объявила о ценах или дате выхода устройства, отмечает издание.