VK Pay выпустит виртуальную карту Visa с кэшбеком за покупки
Сервис по онлайн-платежам VK Pay от «ВКонтакте» (входит в Mail.ru Group) запустил опцию начисления бонусов, сообщили в компании. Теперь за все оплаченные через него покупки пользователям будет начисляться бонус в виде кешбека в размере не менее 2% от стоимости покупки. Потратить бонусы можно будет на покупки у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress.
В сообщении отмечается, что VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно будет и онлайн, и офлайн. Для этого будет достаточно смартфона с Apple Pay или Google Pay.
«Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay: теперь за все покупки они будут получать 2% кешбэка бонусами», — прокомментировал директор по развитию бизнеса VK Pay Максим Попов.
12 февраля компании Mail.ru, китайская финансовая группа Ant (дочерняя компания Alibaba китайского бизнесмена Джека Ма) совместно с «МегаФоном», холдингом Алишера Усманова USM и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) объявили о том, что создадут два совместных предприятия в сфере платежей и финансов.
Отмечалось, что СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги. Mail.ru Group заявляла, что внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд руб., в том числе, 100% сервиса Money.Mail.ru и платежную систему VK Pay, которые останутся в экосистеме Mail.ru Group.