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VK Pay выпустит виртуальную карту Visa с кэшбеком за покупки

Ведомости

Сервис по онлайн-платежам VK Pay от «ВКонтакте» (входит в Mail.ru Group) запустил опцию начисления бонусов, сообщили в компании. Теперь за все оплаченные через него покупки пользователям будет начисляться бонус в виде кешбека в размере не менее 2% от стоимости покупки. Потратить бонусы можно будет на покупки у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress. 

В сообщении отмечается, что VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa: расплачиваться ею можно будет и онлайн, и офлайн. Для этого будет достаточно смартфона с Apple Pay или Google Pay.

«Уже более 17 миллионов человек зарегистрировались в VK Pay: теперь за все покупки они будут получать 2% кешбэка бонусами», — прокомментировал директор по развитию бизнеса VK Pay Максим Попов. 

12 февраля компании Mail.ru, китайская финансовая группа Ant (дочерняя компания Alibaba китайского бизнесмена Джека Ма) совместно с «МегаФоном», холдингом Алишера Усманова USM и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) объявили о том, что создадут два совместных предприятия в сфере платежей и финансов.

Отмечалось, что СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги. Mail.ru Group заявляла, что внесет в платежное СП активы суммарной стоимостью 4,5 млрд руб., в том числе, 100% сервиса Money.Mail.ru и платежную систему VK Pay, которые останутся в экосистеме Mail.ru Group. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных