VK Pay выпустит виртуальную карту Visa с кэшбеком за покупки

Сервис по онлайн-платежам VK Pay от «ВКонтакте» (входит в Mail.ru Group) запустил опцию начисления бонусов, сообщили в компании. Теперь за все оплаченные через него покупки пользователям будет начисляться бонус в виде кешбека в размере не менее 2% от стоимости покупки. Потратить бонусы можно будет на покупки у партнеров, среди которых сервисы Mail.ru Group и AliExpress.