Стартап бывшего главы Yota представил свой первый электрофургон
Британский стартап Arrival, который был основан бывшим главой Yota и бывшим замглавы Минсвязи Денисом Свердловым, представил свой первый электрический фургон. В планах компании начать производство электрофургона в III квартале 2022 г.
Meet the Arrival Van ⚡️— ARRIVAL (@arrival) March 3, 2021
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Испытания фургона начнут проводить на дорогах общего пользования летом текущего года, уточнили в компании.
В конце января 2021 г. американский оператор экспресс-доставки UPS заключил с Arrival контракт на поставку 10 тыс. электромобилей.