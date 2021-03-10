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В «Перекрестках» запустили оплату с помощью лица для клиентов Сбербанка

Ведомости

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») совместно со Сбербанком и Visa объявили о подключении в 52 магазинах «Перекресток» возможности оплаты товаров c помощью лица, говорится в совместном релизе компаний. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах.

Сейчас такой способ оплаты доступен клиентам «Сбера» и производится на кассах самообслуживания. В апреле планируется подключить к услуге магазины «Пятерочка».  Решение о масштабировании проекта будет принято после подведения итогов первого этапа внедрения технологии. 

«Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой», — отмечается в сообщении. 

Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. «Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня готово к развёртыванию в торговых сетях X5. Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.  

Гендиректор  Visa в России Михаил Бернер заявил, что в будущем 70% покупателей готовы расплачиваться за покупки при помощи лица. «Наше исследование подтверждает высокий интерес со стороны россиян к этому виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем»,— сказал он. 

Ранее по теме: Система оплаты проезда FacePay заработает в метро Москвы к концу года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных