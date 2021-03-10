В «Перекрестках» запустили оплату с помощью лица для клиентов Сбербанка

Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. «Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня готово к развёртыванию в торговых сетях X5. Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.