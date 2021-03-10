В «Перекрестках» запустили оплату с помощью лица для клиентов Сбербанка
Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») совместно со Сбербанком и Visa объявили о подключении в 52 магазинах «Перекресток» возможности оплаты товаров c помощью лица, говорится в совместном релизе компаний. Биометрический слепок лица можно сдать в отделении банка, в приложении «Сбербанк Онлайн» или в банкоматах.
Сейчас такой способ оплаты доступен клиентам «Сбера» и производится на кассах самообслуживания. В апреле планируется подключить к услуге магазины «Пятерочка». Решение о масштабировании проекта будет принято после подведения итогов первого этапа внедрения технологии.
«Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой», — отмечается в сообщении.
Система биометрической идентификации создана на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs, она внедряется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. «Решение было успешно протестировано в рамках пилота и сегодня готово к развёртыванию в торговых сетях X5. Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России», — прокомментировал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Гендиректор Visa в России Михаил Бернер заявил, что в будущем 70% покупателей готовы расплачиваться за покупки при помощи лица. «Наше исследование подтверждает высокий интерес со стороны россиян к этому виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем»,— сказал он.