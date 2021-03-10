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Институт «Росатома» запатентовал ракету-ловушку для беспилотников

Ведомости

Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) запатентовали устройство ракету, выстреливающую сетью для захвата беспилотников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспатент.

Запатентованная разработка представляет собой ракету с блоком наведения. Она доставляет к беспилотнику контейнер с размещенной в нем усиленной грузами сетью-ловушкой. Грузы растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации. Создатели, обосновывая свое изобретение, подчеркивают, что уже имеющиеся ловушки неэффективны для «поимки» скоростных дронов, умеющих сложно маневрировать.

Сейчас для разработки готовят документацию. Планируется создание и предварительные испытания опытных образцов. Точной даты патента не приводится — он подан в марте 2021 г.

Ранее по теме: Замглавы Минобороны рассказал о лазерном и гиперзвуковом оружии для российской армии

В декабре 2020 г. заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью «Красной звезде» заявил, что в России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников. Кроме того, российские специалисты ведут работу над радиочастотным комплексом, который сможет поражать радиоэлект­ронную аппаратуру беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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