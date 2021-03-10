Институт «Росатома» запатентовал ракету-ловушку для беспилотников
Ученые Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) запатентовали устройство ракету, выстреливающую сетью для захвата беспилотников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспатент.
Запатентованная разработка представляет собой ракету с блоком наведения. Она доставляет к беспилотнику контейнер с размещенной в нем усиленной грузами сетью-ловушкой. Грузы растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации. Создатели, обосновывая свое изобретение, подчеркивают, что уже имеющиеся ловушки неэффективны для «поимки» скоростных дронов, умеющих сложно маневрировать.
Сейчас для разработки готовят документацию. Планируется создание и предварительные испытания опытных образцов. Точной даты патента не приводится — он подан в марте 2021 г.
В декабре 2020 г. заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью «Красной звезде» заявил, что в России разрабатывают лазерное оружие против беспилотников. Кроме того, российские специалисты ведут работу над радиочастотным комплексом, который сможет поражать радиоэлектронную аппаратуру беспилотников.