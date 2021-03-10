Институт «Росатома» запатентовал ракету-ловушку для беспилотников

Запатентованная разработка представляет собой ракету с блоком наведения. Она доставляет к беспилотнику контейнер с размещенной в нем усиленной грузами сетью-ловушкой. Грузы растягивают сеть и обеспечивают захват беспилотника. Устройство также оснащено блоком пеленгации. Создатели, обосновывая свое изобретение, подчеркивают, что уже имеющиеся ловушки неэффективны для «поимки» скоростных дронов, умеющих сложно маневрировать.