Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов российских госорганов
К 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передает «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.
В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщили, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter, а вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».
Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл действия Роскомнадзора обоснованными. По его словам, их цель — вынудить мировые компании выполнять российские законы.
«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно», — сказал Песков журналистам.
Ранее ведомство предупреждало, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В итоге уже оштрафованы «ВКонтакте» и «Одноклассники» на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно, протоколы по другим соцсетям направлены в суды Москвы. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.