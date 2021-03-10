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Пользователи сообщили о сбое в работе сайтов российских госорганов

Ведомости

К 12:00 по мск начались сбои в работе сайтов российских госорганов, передает «Интерфакс». В частности сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, Госдумы, правительства, Минэкономразвития, Минфина, Минпромторга, СКР и других ведомств.

В пресс-службе Минцифры ТАСС сообщили, что проблемы с доступом к ряду государственных сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter, а вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях «Ростелекома».

Роскомнадзор с 10 марта объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России на всех мобильных устройствах и на половине стационарных. Такая мера принимается в ответ на невыполнение соцсетью требования об удалении запрещенной информации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл действия Роскомнадзора обоснованными. По его словам, их цель — вынудить мировые компании выполнять российские законы.

«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно», — сказал Песков журналистам.

Ранее ведомство предупреждало, что Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube грозят штрафы за неудаление призывов к детям принять участие в несогласованных акциях 23 января. В итоге уже оштрафованы «ВКонтакте» и «Одноклассники» на 1,5 млн руб. и 4 млн руб. соответственно, протоколы по другим соцсетям направлены в суды Москвы. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

Ранее по теме: Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных