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Простые пароли назвали главной причиной взлома компьютеров в России

Ведомости

Среди успешных попыток взлома компьютера в 2020–2021 гг. самым популярным методом стал подбор паролей к аккаунту пользователей, на него приходится 46% случаев атак. Такой вывод на основе исследования собственных клиентов сделала компания Bi.Zone, занимающаяся кибербезопасностью «дочка» Сбербанка, сообщил РБК со ссылкой на исследование.

По данным аналитиков, второй по успешности метод взлома — фишинговые письма, на которые пришлось 34% атак, на третьем месте — уязвимость в ПО и сервисах (17%). 3% взломов компьютеров происходят из-за утечки доступов к данным пользователей и получения инсайдерской информации.

Представитель компании рассказал, что самым популярным методом взлома компьютеров раньше был фишинг. Этот метод остается лидером по числу попыток взлома, однако не каждый хакер способен довести такую атаку до конца. По реальному ущербу лидирует подбор паролей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных