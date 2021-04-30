Простые пароли назвали главной причиной взлома компьютеров в России

По данным аналитиков, второй по успешности метод взлома — фишинговые письма, на которые пришлось 34% атак, на третьем месте — уязвимость в ПО и сервисах (17%). 3% взломов компьютеров происходят из-за утечки доступов к данным пользователей и получения инсайдерской информации.