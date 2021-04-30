Простые пароли назвали главной причиной взлома компьютеров в России
Среди успешных попыток взлома компьютера в 2020–2021 гг. самым популярным методом стал подбор паролей к аккаунту пользователей, на него приходится 46% случаев атак. Такой вывод на основе исследования собственных клиентов сделала компания Bi.Zone, занимающаяся кибербезопасностью «дочка» Сбербанка, сообщил РБК со ссылкой на исследование.
По данным аналитиков, второй по успешности метод взлома — фишинговые письма, на которые пришлось 34% атак, на третьем месте — уязвимость в ПО и сервисах (17%). 3% взломов компьютеров происходят из-за утечки доступов к данным пользователей и получения инсайдерской информации.
Представитель компании рассказал, что самым популярным методом взлома компьютеров раньше был фишинг. Этот метод остается лидером по числу попыток взлома, однако не каждый хакер способен довести такую атаку до конца. По реальному ущербу лидирует подбор паролей.