На Дальнем Востоке запустили часть производства протезов для рук

Изначально компания заказала в Комсомольске-на-Амуре 150 комплектов механических узлов при том, что для одного протеза нужен один узел. К следующему году «Моторика» намерена нарастить объем до 500-800 комплектов. Это, в свою очередь, позволит обеспечить узлами до 30-40% всех производимых компанией за год протезов. Предполагается, что продукция будет поставляться не только в российские регионы, но и экспортироваться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.