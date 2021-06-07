На Дальнем Востоке запустили часть производства протезов для рук
Ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных протезов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) «Моторика» разместила контрактное производство механических узлов для бионических протезов рук ИНДИ на площадях компании «Композит ДВ» в Комсомольске-на-Амуре, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ДФВТ.
Производство организовано при финансовой поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ). ИНДИ входит в роботизированную линейку протезов для рук с одним видом схвата, пояснили там. Механические узлы, о которых идет речь, позволяют осуществлять захват такими устройствами. Сам протез при этом управляется датчиками. Раскрывать и закрывать механическую кисть можно за счет небольшого электродвигателя.
«»Моторика» поставила перед собой задачу в числе других важных диверсифицировать поставки и сборку компонентов — узлов для протезов. Это позволит сформировать производственные мощности для кратного роста компании. Размещение заказов на Дальнем Востоке — одно из решений задачи», — пояснил решение компании председатель совета директоров «Моторики» Андрей Давидюк.
Изначально компания заказала в Комсомольске-на-Амуре 150 комплектов механических узлов при том, что для одного протеза нужен один узел. К следующему году «Моторика» намерена нарастить объем до 500-800 комплектов. Это, в свою очередь, позволит обеспечить узлами до 30-40% всех производимых компанией за год протезов. Предполагается, что продукция будет поставляться не только в российские регионы, но и экспортироваться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона.
В январе этого года «Моторика» привлекла от ДФВТ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 300 млн руб. на разработки и развитие в России и на зарубежных рынках. Часть этих денег направлена на развитие компании на Дальнем Востоке. Так, сейчас к открытию во Владивостоке готовят исследовательский центр компании по инвазивным нейротехнологиям совместно с ДВФУ и «Сколтехом». Провести первые операции по вживлению инвазивной электроники планируется в августе-сентябре этого года.