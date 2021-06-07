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На Дальнем Востоке запустили часть производства протезов для рук

Ведомости

Ведущий российский разработчик и производитель высокотехнологичных протезов с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) «Моторика» разместила контрактное производство механических узлов для бионических протезов рук ИНДИ на площадях компании «Композит ДВ» в Комсомольске-на-Амуре, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ДФВТ.

Производство организовано при финансовой поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ). ИНДИ входит в роботизированную линейку протезов для рук с одним видом схвата, пояснили там. Механические узлы, о которых идет речь, позволяют осуществлять захват такими устройствами. Сам протез при этом управляется датчиками. Раскрывать и закрывать механическую кисть можно за счет небольшого электродвигателя.  

«»Моторика» поставила перед собой задачу в числе других важных диверсифицировать поставки и сборку компонентов — узлов для протезов. Это позволит сформировать производственные мощности для кратного роста компании. Размещение заказов на Дальнем Востоке — одно из решений задачи», — пояснил решение компании председатель совета директоров «Моторики» Андрей Давидюк.

Изначально компания заказала в Комсомольске-на-Амуре 150 комплектов механических узлов при том, что для одного протеза нужен один узел. К следующему году «Моторика» намерена нарастить объем до 500-800 комплектов. Это, в свою очередь, позволит обеспечить узлами до 30-40% всех производимых компанией за год протезов. Предполагается, что продукция будет поставляться не только в российские регионы, но и экспортироваться в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В январе этого года «Моторика» привлекла от ДФВТ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 300 млн руб. на разработки и развитие в России и на зарубежных рынках. Часть этих денег направлена на развитие компании на Дальнем Востоке. Так, сейчас к открытию во Владивостоке готовят исследовательский центр компании по инвазивным нейротехнологиям совместно с ДВФУ и «Сколтехом». Провести первые операции по вживлению инвазивной электроники планируется в августе-сентябре этого года. 

Ранее по теме: РФПИ и фонд высоких технологий инвестировали 300 млн рублей в разработчика протезов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных