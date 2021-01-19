РФПИ и фонд высоких технологий инвестировали 300 млн рублей в разработчика протезов

В пресс-службе рассказали, что ДФВТ инвестировал в компанию 200 млн руб., еще 100 млн руб. вложил РФПИ. Первый транш инвестиций РФПИ провел в 2019 году в размере 100 млн руб. В фонде отметили, что компания использует средства для дальнейших разработок и совершенствования протезов рук, развития платформы для телереабилитации Attilan и разработок в сфере инвазивных технологий.