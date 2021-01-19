РФПИ и фонд высоких технологий инвестировали 300 млн рублей в разработчика протезов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестировали 300 млн руб. в портфельную компанию РФПИ «Моторика», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации с применением искусственного интеллекта, виртуальной реальности и интернета вещей, сообщила пресс-служба фонда.
В пресс-службе рассказали, что ДФВТ инвестировал в компанию 200 млн руб., еще 100 млн руб. вложил РФПИ. Первый транш инвестиций РФПИ провел в 2019 году в размере 100 млн руб. В фонде отметили, что компания использует средства для дальнейших разработок и совершенствования протезов рук, развития платформы для телереабилитации Attilan и разработок в сфере инвазивных технологий.
Также «Моторика» планирует масштабировать производство, развивать сервисную сеть в России и на целевых международных рынках. На Дальнем Востоке планируется открыть Research&Development (r&d) офис и исследовательский центр вместе с медцентром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Компания планирует расширять присутствие на международных рынках и продолжит инвестировать в сертификацию продукции для продаж за рубежом.