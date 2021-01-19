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РФПИ и фонд высоких технологий инвестировали 300 млн рублей в разработчика протезов

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) инвестировали 300 млн руб. в портфельную компанию РФПИ «Моторика», которая занимается разработкой и производством высокотехнологичных протезов рук и системы реабилитации с применением искусственного интеллекта, виртуальной реальности и интернета вещей, сообщила пресс-служба фонда.

В пресс-службе рассказали, что ДФВТ инвестировал в компанию 200 млн руб., еще 100 млн руб. вложил РФПИ. Первый транш инвестиций РФПИ провел в 2019 году в размере 100 млн руб. В фонде отметили, что компания использует средства для дальнейших разработок и совершенствования протезов рук, развития платформы для телереабилитации Attilan и разработок в сфере инвазивных технологий.

Также «Моторика» планирует масштабировать производство, развивать сервисную сеть в России и на целевых международных рынках. На Дальнем Востоке планируется открыть Research&Development (r&d) офис и исследовательский центр вместе с медцентром Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Компания планирует расширять присутствие на международных рынках и продолжит инвестировать в сертификацию продукции для продаж за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных